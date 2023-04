Duell der Enttäuschten: FC Ingolstadt empfängt 1860 München

Plus Der FC Ingolstadt empfängt am Montag 1860 München. Was Visar Musliu erwartet, warum Einsätze für Nordmazedonien etwas Besonderes sind und was er zu seiner Zukunft sagt.

Zum Duell der Enttäuschten kommt es am Montagabend (19 Uhr), wenn der FC Ingolstadt in der 3. Liga im bayerischen Derby den TSV 1860 München empfängt. In der Rückrundentabelle sind die Schanzer mit vier Punkten Letzter, die Löwen mit sieben Zählern Vorletzter.

„Auch 1860 hat keine einfache Phase“, weiß FCI-Verteidiger Visar Musliu, der das Spiel als guten Zeitpunkt sieht, nach zuletzt fünf Niederlagen hintereinander die Dinge ins Positive zu rücken. Deshalb fordert der Abwehrspieler: „Wir brauchen dringend Punkte und müssen in jedem Spiel ans Maximum gehen.“ Sein eigener Einsatz ist laut Trainer Guerino Capretti hingegen stark gefährdet, weil sich Musliu im Training eine Muskelverletzung zugezogen hat.

FC Ingolstadt will die Wende

Anders als seine Teamkollegen feierte der 28-jährige Innenverteidiger zuletzt jedoch ein Erfolgserlebnis. Am ersten Spieltag der Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland besiegte er mit Nordmazedonien Malta mit 2:1, stand dabei 90 Minuten auf dem Rasen. „Auch wenn wir Favorit waren, war es kein einfaches Spiel“, so Musliu. Wichtig seien letztlich die drei Punkte gewesen, zumal mit Titelverteidiger England und Italien zwei Schwergewichte als weitere Gegner warten. „Härter als diese Gruppe konnte es nicht kommen“, sagt Musliu, der sich dennoch optimistisch gibt: „Wir glauben an uns und haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, etwas schaffen zu können.“ 2021 nahm das südeuropäische Land an der EM teil, qualifizierte sich als Gruppendritter über die Nations League. Auch wenn Nordmazedonien bei der Endrunde punktlos blieb, sei es für das Land ein riesiges Ereignis gewesen. „Wir haben unser Volk stolz gemacht und den Fußball vorangebracht“, sagt Musliu. Denn auch Handball nimmt in Nordmazedonien eine wichtige Rolle ein.

49 Länderspiele hat Musliu inzwischen bestritten, ein Höhepunkt war der 2:1-Sieg in Deutschland in der WM-Qualifikation für das Turnier 2022, auch wenn Nordmazedonien die Qualifikation letztlich nicht schaffte. „Die Menschen daheim waren sehr glücklich. Es ist etwas Besonderes, als kleines Land gegen eine große Fußballnation zu gewinnen.“

Auch wenn es ihn stolz mache, für sein Land zu spielen, verzichtete Musliu am vergangenen Montag auf einen weiteren Einsatz, als sein Land gegen die Faröer Inseln spielte (1:0). Am gleichen Tag war der FC Ingolstadt in Zwickau gefordert, kurzfristig mit dem Nordmazedonier. „Ich hätte gerne beide Spiele absolviert“, sagt Musliu lachend, was leider nicht möglich gewesen sei. Seinem Nationaltrainer sei er für die Freigabe dankbar, da es sich lediglich um ein Freundschaftsspiel handelte.

Lesen Sie dazu auch

FC Ingolstadt hat weiterhin Personalprobleme

Für Punkte für den FCI hat es auch mit Musliu beim 0:2 in Zwickau nicht gereicht. Die aktuelle Situation bezeichnet er als „seltsam“, keiner im Klub habe so etwas bisher erlebt. Manchmal habe man es verdient gehabt, zu verlieren, andere Male nicht. „Wir Spieler stehen in der Verantwortung, müssen es drehen.“ Als Verteidiger durchlebt Musliu derzeit ohnehin keine leichte Zeit. Während die Schanzer 2022 zu den besten Defensivreihen der Liga gehörten, haben sie im neuen Jahr bereits 30 Gegentore und damit die mit Abstand meisten der Liga kassiert. „Wir waren damals als gesamtes Team besser“, sagt Musliu. „Man kann nicht mit nur vier Leuten verteidigen und mit drei angreifen, es ist ein Mannschaftssport.“

Musliu, der seit Januar 2022 in Ingolstadt ist, fühlt sich jedenfalls trotz der sportlichen Krise in Deutschland wohl. „Ich mag es hier, ich mag die Stadt, aber 2. Liga mit dem FC Ingolstadt 04 wäre besser“, sagt er. Dort sieht er sich kurz- bis mittelfristig. Im Sommer müsse er sich mit seinem Berater und dem Verein zusammensetzen, um über die eigene Zukunft zu sprechen.