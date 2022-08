Ein besonderes Wiedersehen für FCI-Trainer Rüdiger Rehm

Plus Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm trifft am Samstag erstmals auf seinen ehemaligen Klub SV Wehen-Wiesbaden.

Vor einen ganz besonderes Spiel steht am Samstag (14 Uhr) im Audi-Sportpark Rüdiger Rehm. Der Chefcoach des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt trifft erstmals auf seinen früheren Verein SV Wehen-Wiesbaden.