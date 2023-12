Ein „Kraftakt“ zum Abschluss für den FC Ingolstadt

Der seit sechs Spielen ungeschlagene FC Ingolstadt trifft auf Erzgebirge Aue und hofft auf den Sprung auf den dritten Platz.

Für Fußball-Drittligist FC Ingolstadt kommt die nahende Winterpause zu keinem optimalen Zeitpunkt. Die Schanzer sind seit sechs Spielen ungeschlagen, gewannen zuletzt zweimal am Stück mit 4:0.

Nach dem Erfolg beim VfB Lübeck bezwangen sie am Samstag im Spitzenspiel den SV Sandhausen und verbesserten sich in der Tabelle auf den vierten Platz. Bei einem Sieg am Dienstag (19 Uhr) im letzten Spiel des Jahres gegen den FC Erzgebirge Aue könnte der FCI noch auf dem Relegationsplatz überwintern, sofern der Tabellendritte SSV Ulm beim 1. FC Saarbrücken nicht gewinnt. Dementsprechend positiv gestimmt ist derzeit Trainer Michael Köllner. Denn nach der „Achterbahnfahrt“, wie er sagt, zu Saisonbeginn, habe sich seine Mannschaft stabilisiert. „Wir haben daheim gute Spiele gezeigt, aber auswärts die ein oder andere Partie leichtfertig verloren und nicht die Gier und Qualität auf den Platz gebracht.“ Durch einen Zwischenspurt habe man sich nun herangearbeitet. Dennoch sagt Köllner: „Wir haben noch viel Luft nach oben.“ Auch, weil man mit „vielen Unwägbarkeiten“ zu kämpfen gehabt habe. Immer wieder musste er auf Sperren oder Verletzungen von wichtigen Akteuren reagieren. Etwa gegen Sandhausen, als es der Mannschaft gelungen sei, das Fehlen des zuvor überzeugenden David Kopacz zu kompensieren.

FC Ingolstadt trifft auf Erzgebirge Aue

Der Mittelfeldspieler wird auch gegen Aue nicht zur Verfügung stehen. Zumindest hat Köllner keine neuen Ausfälle zu verkraften, weswegen er auf die gleiche Startelf wie am Samstag zurückgreifen könnte. Ob das der Fall sein wird, wird er nach dem Abschlusstraining entscheiden. Er werde schauen, wer nach der kurzen Pause einen frischen Eindruck mache, und dann auch nach „Bauchgefühl“ entscheiden. Mit dabei sein kann jedenfalls Ryan Malone, der am Samstagabend Vater einer Tochter wurde.

Gegner Erzgebirge Aue hatte vor den zwei abschließenden Auswärtsspielen des Jahres sechs Punkte als Ziel ausgerufen. Dieses ist nicht mehr zu erreichen, weil die Partie bei Waldhof Mannheim am Samstag mit 0:3 verloren ging. „Aue wird die Scharte ausmerzen wollen und mit Wut im Bauch antreten“, vermutet Köllner, der den Kontrahenten als „sehr gute Mannschaft“ bezeichnet. Der FC Erzgebirge ist zwar nach drei sieglosen Partien nur Tabellenelfter, hat in der engen Liga aber nur vier Punkte weniger auf dem Konto als der FCI. „Es wird ein Kraftakt werden“, sagt Köllner. „Aber wir sind bereit und in der Lage, das Kalenderjahr mit drei Punkten abzuschließen.“ Nach der Partie haben die FCI-Spieler einige Tage Urlaub, ehe am 2. Januar die Vorbereitung auf die Restsaison beginnt.

Mögliche Aufstellung FC Ingolstadt Funk – Costly, Malone , Lorenz, Seiffert – Fröde, Keidel – Deichmann, Kanuric – Testroet, Mause.

