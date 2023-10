"Es ist wichtig, konstant zu spielen": Benjamin Kanuric ist beim FCI angekommen

Plus Der Österreicher wurde bei Red Bull Salzburg ausgebildet und wagte bereits früh den Sprung ins Ausland. Mit dem FC Ingolstadt gastiert er bei seinem Ex-Verein Arminia Bielefeld.

Sein Tor war der Dosenöffner beim 3:0-Sieg des FC Ingolstadt gegen die SpVgg Unterhaching. Benjamin Kanuric eroberte zunächst in der gegnerischen Hälfte den Ball, suchte energisch den Weg zum Tor und vollendete in der 71. Minute sicher zur Führung.

Das schnelle Umschalten gehört zur Fußball-DNA des 20-jährigen Österreichers, der in der Jugend über vier Jahre zwischen 2014 und 2018 bei Red Bull Salzburg ausgebildet wurde. „Salzburg ist bekannt für Pressingfußball. Ich glaube schon, dass so manches davon hängen geblieben ist“, sagt Kanuric. Aber auch im Training des FC Ingolstadt würden Spielformen mit Gegenpressing trainiert, weswegen Kanuric sagt: „Es ist wohl eine Mischung aus beidem.“