FC Ingolstadt: Capretti folgt auf Rehm

Der FC Ingolstadt hat am Mittwoch seinen neuen Trainer bekannt gegeben. Was sich die Verantwortlichen vom 40-jährigen Deutsch-Italiener versprechen.

Nur einen Tag nach der Trennung von Rüdiger Rehm hat Fußball-Drittligist FC Ingolstadt einen Nachfolger präsentiert. Künftig wird Guerino Capretti die Schanzer trainieren und erstmals am Samstag (14 Uhr) gegen Borussia Dortmund II auf der Bank sitzen.

Bei der Suche nach einem neuen Trainer hätten „neben der Leidenschaft für den Fußball auch die Entschlossenheit in dieser sehr herausfordernden und intensiven Liga im Mittelpunkt“ gestanden, wird FCI-Sportdirektor Malte Metzelder in der Mitteilung des Vereins zitiert. „Beides hat Guerino Capretti in seinen fünf Jahren beim SC Verl unter Beweis gestellt.“

Der 40-jährige Deutsch-Italiener Capretti wurde in Maddaloni nahe Neapel geboren. Als Innenverteidiger begann er seine Fußballerkarriere in der Jugend des FC Gütersloh. Die Stationen im Seniorenbereich, in dem Capretti über viele Jahre in der Regionalliga aktiv war, waren der SC Paderborn, der FC Gütersloh, der Delbrücker SC, der SC Verl und Blau-Weiß Ostenland. Ab 2015 war er zwei Jahre als Spielertrainer des Delbrücker SC tätig, ehe er ab 2017 als Trainer zum damaligen Regionalligisten SC Verl ging. Mit den Verlern wurde er 2020 Vizemeister der Regionalliga West und stieg über die Relegation in die 3. Liga auf.

FC Ingolstadt: Capretti bleibt bei Dynamo Dresden sieglos

Im Februar 2022 wurde er entlassen, als die Mannschaft einen Abstiegsplatz belegte. Anfang März 2022 übernahm Capretti den Zweitligisten Dynamo Dresden, der nach sieben sieglosen Spielen den 14. Platz belegte und einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz hatte. Capretti blieb in zehn Ligaspielen ohne Sieg und stieg nach der verlorenen Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern mit den Sachsen ab.

Gerade die Zeit in Verl habe bei den Verantwortlichen des FC Ingolstadt Eindruck hinterlassen, wie Malte Metzelder sagt: „Rino hat Verl im deutschen Profifußball nachhaltig etabliert sowie mit seiner aktiven und offensiv ausgerichteten Spielweise überzeugt. Zudem besitzt er den Mut und die Fähigkeit, entwicklungsfähige Spieler sowie junge Talente zu fördern.“

Guerino Capretti, der am Donnerstag offiziell vorgestellt wird, sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich habe mit den Verantwortlichen des FCI sehr gute Gespräche geführt und große Lust darauf, ab heute die positive Trendwende einzuleiten. Es gilt, mit harter Arbeit, Freude und Energie vorne anzugreifen, um am Ende – gemeinsam mit den Spielern, dem Stab, allen Mitarbeitern im Klub und nicht zuletzt unseren Fans – die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Zunächst gilt es, die Mannschaft nach zuletzt drei Niederlagen zum Start ins neue Jahr, die letztlich zur Trennung von Rüdiger Rehm geführt haben, zurück in die Spur zu bringen. Der Rückstand des FC Ingolstadt, der mit 31 Punkten Tabellensiebter ist, auf den Dritten 1. FC Saarbrücken beträgt fünf Punkte. Der SV Wehen Wiesbaden, der als Zweiter einen direkten Aufstiegsplatz belegt, ist bereits neun Zähler entfernt.