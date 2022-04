FC Ingolstadt: „Dann ist das Thema für uns erledigt“

Rüdiger Rehm weiß, dass der FC Ingolstadt eine Siegesserie benötigt und auf Patzer von Dynamo Dresden angewiesen ist. Was er vom Spiel gegen den SC Paderborn erwartet.

Das Europapokalspiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt (2:3) hat auch am Tag danach ganz Fußball-Deutschland beschäftigt. So auch Rüdiger Rehm. „Wenn Eintracht Frankfurt in Barcelona nach 90 Minuten mit 3:0 führt, können wir auch den SC Paderborn schlagen“, sagt der Trainer des FC Ingolstadt vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die Westfalen.

Auch wenn der Vergleich sicherlich etwas hinkt, ist die Botschaft Rehms klar. Auch unwahrscheinlich erscheinende Dinge sind im Fußball möglich. Und der FC Ingolstadt braucht bekanntlich ein „Fußball-Wunder“, um noch in der 2. Liga zu verbleiben. Dabei wäre die Chance, den Rückstand auf Dynamo Dresden in den vergangenen Wochen aufzuholen, durchaus möglich gewesen. Die Sachsen stolpern durchs Jahr, sind 2022 noch sieglos und Vorletzter der Rückrundentabelle. „Wir haben sechs Punkte auf Dresden gut gemacht“, sagt Rehm zwar, schränkt aber direkt ein: „Wir wissen leider, dass wir drei bis fünf Punkte haben liegenlassen.“ Denn trotz der Formschwäche Dynamos beträgt der Rückstand der Schanzer bei fünf ausstehenden Spielen noch immer neun Zähler. Die Rückrunde der Schanzer unter Rehm war zwar besser als die Vorrunde, doch ist sie bei Weitem nicht als gut zu bezeichnen. Die Hypothek der Hinrunde wird letztlich wohl zu groß zu sein. Daher weiß Rehm: „Dresden hat noch drei Heimspiele. Wenn sie sechs Punkte holen, ist das Thema für uns erledigt.“ Falls nicht, bietet sich dem FCI mit einer Siegesserie noch eine Chance. Unabhängig davon wolle man den Fans das Gefühl vermitteln, „alles zu geben“, und die Saison mit einem „positiven Gefühl“ beenden.

FC Ingolstadt trifft auf Paderborn

Die Trainingswoche vor dem Paderborn-Spiel war lang, weil der FCI bereits am vergangenen Freitag in Regensburg (1:1) spielte. Am Dienstag und Mittwoch wurde „intensiv“ trainiert, am Donnerstag gab der Trainer seiner Mannschaft einen Tag frei. Sich selbst gönnte er zumindest einen halben Tag, um etwas abzuschalten und den Geburtstag seines Sohnes mit „Kaffee und Kuchen“ nachzufeiern. „Viel Zeit für die Familie haben wir ja nicht, das bringt unser Beruf mit sich“, so Rehm.

Ansonsten verbrachte er die Zeit mit Gegneranalyse und Spielvorbereitung. Paderborn habe zwar „Qualität“, sei aber „für uns nicht unschlagbar“. Dabei verweist Rehm auf die Rückrundentabelle, die den SCP auf Rang 14 und damit nur zwei Punkte vor dem 15. FC Ingolstadt ausweist. Dass Paderborn im Vergleich zur Hinserie schwächele, haben mit dem Abgang von Sven Michel im Winter zu Union Berlin zu tun, so Rehm. Auch ohne ihn verfüge der SCP zwar noch über ein gutes Umschalt- und Konterspiel, habe aber an Qualität eingebüßt. Zudem müssen die Westfalen ihre Abwehr wegen Uwe Hünemeiers Sperre umbauen.

FC Ingolstadt: Schröck braucht noch Zeit

Wenig Veränderungen sind hingegen beim FC Ingolstadt zu erwarten. Die Langzeitverletzten sind weiterhin kein Thema, auch Dennis Linsmayer (Adduktorenprobleme) steht nicht zur Verfügung. Wieder ins Training eingestiegen ist hingegen Torhüter Dejan Stojanovic. Doch Vertreter Robert Jendrusch machte seine Sache zuletzt ohnehin gut.

Nach langer Leidenszeit feierte Ex-Kapitän Tobias Schröck in Regensburg ein 13-minütiges Comeback. Auch wenn man den Verteidiger gut brauchen könne, lange es noch nicht für 90 Minuten, so Rehm. Schröck – immer wieder von Verletzungen geplagt – sei in der Vergangenheit oft zu früh wieder reingeworfen worden. Dies wolle man nun verhindern und nichts riskieren. „Es ist wichtig, dass wir ihn kontinuierlich aufbauen und er uns langfristig hilft.“

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt Jendrusch – Heinloth, Antonitsch, Musliu, Franke – Preißinger, Röhl – Gebauer, Bilbija – Eckert Ayensa, Schmidt.

SC Paderborn Huth – Ma. Schuster, Correia, van der Werff – Ananou, Klement, Schallenberg, Collins – Pröger, Srbeny, Muslija.