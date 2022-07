FC Ingolstadt: Drei Punkte, aber noch Luft nach oben

Der FC Ingolstadt startet mit einem 1:0-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth in die neue Saison. Was Trainer Rüdiger Rehm gefallen hat und was besser werden muss.

Dass es in dieser 3. Liga für den FC Ingolstadt keine einfachen Spiele geben wird, bekam er am 1. Spieltag vor Augen geführt. Auch wenn Rüdiger Rehm nach dem 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Bayreuth von einem „verdienten Sieg“ sprechen konnte, wusste der Trainer nach der Partie auch, dass die drei Punkte „hart erkämpf“ waren und ein Unentschieden durchaus im Bereich des Möglichen lag.

Vor ein paar Monaten noch trennten die beiden bayerischen Vereine zwei Klassen. Während die Schanzer nach dem Abstieg aus der 2. Liga gerne wieder aufsteigen würden, zählt für den Regionalliga-Aufsteiger einzig und allein der Klassenerhalt. Ein Leistungsunterschied zwischen beiden Mannschaften war aber lediglich in der Anfangsphase zu sehen, als der FCI den Gegner gehörig unter Druck setzte und das entscheidende Tor erzielte. Nach einer vergebenen Chance von Hans Sarpei (1.) brachte Patrick Schmidt die Schanzer nach einer gelungenen Kombination früh in Führung (5.). „Wir sind auch in der vorigen Saison immer gut in die Spiele gekommen“, sagte der Torschütze. „Nach 20, 25 Minuten lassen wir nach und bringen den Gegner ins Spiel. Daran müssen wir ganz klar arbeiten.“

FC Ingolstadt: Ponath verhindert den Ausgleich

Zu diesem Zeitpunkt hätte es bereits 1:1 stehen können, doch Markus Ponath hatte gegen den durchgebrochenen Alexander Nollenberger pariert (14.). Der 21-jährige Torhüter, der statt des verletzten Neuzugangs Marius Funk zwischen den Pfosten stand, bewies bei seinem Drittligadebüt sein Talent. „Er hat exzellent gehalten und uns die drei Punkte mit gerettet“, lobte Rehm, „die ganze Mannschaft und der Trainerstab sind stolz auf ihn“. Ponath hatte zuvor erst ein Profispiel absolviert. Am letzten Spieltag der Vorsaison stand er beim schon bedeutungslosen Spiel in Hannover (2:3) im Tor. „Ich war nicht nervös, wusste ja schon länger, dass ich spiele“, sagte Ponath und fügte lächelnd hinzu: „Ich bin sehr zufrieden, habe kein Gegentor bekommen und wir haben drei wichtige Punkte eingefahren.“

Wurde Ponath gefordert, war er zur Stelle. Etwa nach Schüssen von Luke Hemmerich (22., 47.) oder Benedikt Kirsch (80.). Ansonsten stand der FCI in der Defensive, in der Innenverteidiger Visar Musliu wegen Achillessehnenproblemen fehlte, meist sicher. „Wir haben insgesamt wenig zugelassen“, lobte daher auch Rehm. Weniger gefallen haben dürfte dem Trainer die Chancenverwertung. Neuzugang Moussa Doumbouya ließ zwar sein Potenzial mehrfach aufblitzen und kam zu einigen Gelegenheiten (24., 29., 55., 73.), ließ diese aber zum Teil zu überhastet liegen. „Unsere Chancen müssen wir besser ausspielen und den Sack früher zumachen“, meinte Schmidt. „Wir müssen die Partie früher entscheiden. Am Ende kann auch mal ein Ball des Gegners durchrutschen und der Ärger über ein Unentschieden wäre groß gewesen“, sagte Rehm.

FC Ingolstadt bringt Führung über die Zeit

Das Zittern in der Schlussphase war groß, weil der FC Ingolstadt nach einer überflüssigen Roten Karte gegen Rico Preißinger wegen eines groben Foulspiels (89.) die fünfminütige Nachspielzeit in Unterzahl bestreiten musste. Letztlich blieben die Schanzer aber ohne Gegentreffer.

Rehm war erleichtert, wusste aber auch, dass sich die Schanzer in den kommenden Wochen noch steigern werden müssen. „Am ersten Spieltag muss nicht alles perfekt sein“, sagte er und fügte schmunzelnd hinzu: „Es ist gut, dass wir noch an etwas arbeiten können.“





FC Ingolstadt 04 Ponath – Costly, Antonitsch, Brackelmann, Franke – Röhl (58. Butler), Schröck, Sarpei (80. Linsmayer), Hawkins (80. Preißinger) – P. Schmidt (66. Testroet), Doumbouya (80. Sulejmani)

SpVgg Bayreuth Kolbe – Hemmerich, F. Weber, E. Schwarz, Lippert – Groiß (88. Moos) - Heinrich (76. Stockinger), Andermatt (67. Zejnullahu), Nollenberger – Kirsch (88. Latteier), Steininger (76. Ziereis)

Schiedsrichter Patrick Kessel (Norheim) – Zuschauer 4000 – Tor 1:0 P. Schmidt (5.) – Rote Karte Preißinger (89./grobes Foulspiel).