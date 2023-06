FC Ingolstadt: Ein Leistungsträger geht

Tobias Bech verlässt den FC Ingolstadt nach nur einem Jahr und kehrt nach Dänemark zurück. Mit Ryan Malone haben die Schanzer einen neuen Verteidiger verpflichtet.

Der FC Ingolstadt muss in der kommenden den Saison in der 3. Liga auf die Dienste von Tobias Bech verzichten. Nach nur einem Jahr bei den Schanzern kehrt der Däne in seine Heimat zurück. Wie der Verein ebenfalls vermeldete, kommt mit Ryan Malone ein neuer Innenverteidiger an die Donau.

Bech schließt sich Aarhus GF an und läuft damit künftig wieder in der höchsten dänischen Spielklasse auf. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Der talentierte Mittelfeldakteur, geboren und aufgewachsen in Dänemark, stieß erst im vergangenen August vom Erstligisten Viborg FF zu den Schwarz-Roten. In der zurückliegenden Drittliga-Spielzeit war der 21-Jährige von Anhieb an ein wichtiger Bestandteil in der ersten Mannschaft. Nicht zuletzt aufgrund seines starken linken Fußes zeichnete er sich bei den Oberbayern als bester Scorer der vergangenen Saison aus und erzielte in 35 Ligapartien 13 Treffer. Zudem steuerte der Standardspezialist fünf Vorlagen bei.

FC Ingolstadt verpflichtet Ryan Malone

Aus dem hohen Norden ins tiefste Oberbayern wechselt hingegen der 30-jährige Innenverteidiger Ryan Malone, der von Zweitligist Hansa Rostock kommt. In der Vita des gelernten Innenverteidigers, dessen Vertrag ausläuft, stehen 53 Einsätze im Unterhaus sowie 32 Partien in der 3. Liga. „Ryan Malone ist ein kompromissloser sowie kopfballstarker Defensivallrounder, der darüber hinaus für seine weiten und gefährlichen Einwürfe bekannt ist. Insbesondere während seiner Zeit bei Hansa Rostock ist er in eine Führungsrolle hineingewachsen, die er auch in unserem Team inne haben wird“, sagt Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer über den nunmehr siebten Neuzugang beim FC Ingolstadt.

Auflaufen wird Malone wie seine Teamkollegen in einem Trikot mit dem Schriftzug SI Electronics. Der Mannheimer Sourcing-Dienstleister wird neuer Hauptsponsor der Schanzer. (AZ)