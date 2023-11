FC Ingolstadt erwartet gegen Essen eine große Kulisse

Der FC Ingolstadt rechnet im Spiel gegen Rot-Weiss Essen mit 11.500 Zuschauern. Was Trainer Michael Köllner erwartet und wie sich die Personalsituation entwickelt hat.

Der FC Ingolstadt kann am Samstag (14 Uhr) mit einem Sieg gegen den Tabellendritten Rot-Weiss Essen den Abstand auf den Relegationsrang der 3. Liga auf drei Punkte verkürzen.

Richtig zufrieden kann Trainer Michael Köllner mit der zurückliegenden Länderspielpause nicht sein. Da die Partie im Toto-Pokal gegen Türkgücü München erst kurzfristig abgesagt worden ist, konnte man diese Zeit kaum für die Vorbereitung auf das Match gegen Essen nutzen. „Wir haben uns die ganze Woche auf das Landespokalspiel vorbereitet“, meint der FCI-Coach. Dennoch habe man sich spielerisch weiterentwickelt.





Personalsituation beruhigt sich

Der einzige Vorteil der zweiwöchigen Pause sei, dass sich laut Köllner die Personalsituation langsam beruhige. So kehrt gegen RW Essen Jannik Mause in den Kader zurück. Marcel Costly (Achillessehnenverletzung) und David Udogu (Bänderverletzung) können voraussichtlich in der kommenden Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Maximilian Dittgen (Oberschenkel-OP), Thomas Rausch (Innenbandverletzung) und Mladen Cvjetinovic (Schlüsselbeinbruch) werden erst im Januar wieder zur Mannschaft stoßen. Tobias Schröck fällt gegen Essen ebenfalls noch wegen Krankheit aus.

Mannschaft der Stunde zu Gast

Essen reist mit fünf Siegen in Folge und somit ordentlich Selbstvertrauen nach Ingolstadt. Köllner nennt RWE daher die „Mannschaft der Stunde“. Die Besonderheit an dieser Siegesserie: Nachdem man zwei Spiele mit einem Torverhältnis von 0:9 verloren hatte und anschließend Kapitän Felix Bastians freistellte, rollte der RW-Siegeszug richtig los. Vor allem die Außenspieler und die Stärke im eigenen Ballbesitz seien laut Köllner bei RWE die Mittel zum Sieg. Ingolstadt wiederum will nach dem Sieg beim MSV Duisburg (2:1) den Schwung mitnehmen und den Abstand auf Essen auf drei Punkte verkürzen. Unter der Woche habe die Mannschaft laut Köllner einen frischen Eindruck gemacht und sei nun bereit für Essen.

FCI erwartet große Kulisse mit rund 11.500 Zuschauern

Trotz der tabellarisch gesehen sehr wichtigen Partie, will Köllner eher weniger auf die Tabellensituation schauen. „Wir befinden uns erst mitten in der Saison. Ich finde, man darf erst zur Saisonhälfte ein erstes Fazit ziehen. Wir schauen nicht auf die Tabelle.“ Vor allem in den letzten fünf Partien bis zu Winterpause habe sich die Mannschaft vorgenommen eine „richtig kräftige Punkteausbeute“ zu erspielen. Dass der FCI zusätzlich eine große Kulisse von über 11.000 Zuschauern erwarten darf, spielt für Köllner ebenfalls eine große Rolle. „Wir wollen die Fans von Anfang an auf unsere Seite ziehen. Von der ersten Minute an muss man merken, dass unser Spiel den Fans Spaß macht. Dadurch entscheiden sich vielleicht auch einige, in den kommenden Heimspielen zu kommen.“