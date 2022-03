FC Ingolstadt: Kampf um den „letzten Strohhalm“

Plus Der FC Ingolstadt empfängt im Kellerduell der 2. Liga Erzgebirge Aue. Was Trainer Rüdiger Rehm von der Partie erwartet.

Wenn in der 2. Liga keine verrückten Dinge mehr passieren, stehen sich am Freitagabend (18.30 Uhr) im Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue zwei künftige Drittligisten gegenüber.