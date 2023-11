FC Ingolstadt: Köllner setzt in Duisburg auf Testroet

Plus Der Stürmer hat zuletzt sein erstes Saisontor geschossen. Vor dem Spiel beim Tabellenvorletzten MSV Duisburg plagen den FC Ingolstadt aber Verletzungsprobleme.

Der FC Ingolstadt gastiert nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenvorletzten MSV Duisburg.

Trotz einer guten zweiten Halbzeit und vielen hochkarätigen Chancen gab es beim 1:1 gegen den BVB wieder keinen Sieg für die Elf von Michael Köllner. Das soll sich nun ändern. Bereits 19 Mal trafen die Schanzer auf die Zebras, wobei siebenmal der FCI als Sieger vom Platz ging.