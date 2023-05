FC Ingolstadt

FC Ingolstadt: Köllners Blick geht in die Zukunft

Den Klassenerhalt in der 3. Liga vor Augen: Trainer Michael Köllner ist am Samstag mit dem FC Ingolstadt in Halle zu Gast. Foto: Roland Geier

Plus Der FC Ingolstadt kann den Klassenerhalt mit einem Erfolg in Halle endgültig sichern. Unterdessen haben bereits die Planungen für die kommende Saison begonnen.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ingolstadt steht kurz davor, nach einer auf vielen Ebenen verkorksten Saison mit einem blauen Auge davonzukommen. Bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist der Klassenerhalt in der 3. Liga nahe und könnte bereits am Samstag (14 Uhr) mit einem Erfolg in Halle gesichert werden.

„Wir wollen alle theoretischen Konstrukte beenden“, sagt Michael Köllner vor dem Spiel beim Tabellen-16., der noch um den Ligaerhalt bangen muss. Ingolstadts Trainer sieht die verbleibenden vier Spiele ohnehin bereits als eine Art Vorbereitung auf die kommende Saison, in der bei den Schanzern Vieles besser werden soll. Er spricht von Entwicklung, will einen „Vorsprung“ für die nächste Spielzeit mitnehmen und der Mannschaft seine Ideen verinnerlichen. „Der Blick ist in die Zukunft gerichtet. Wir brauchen eine schlagkräftige Truppe, die guten Fußball spielt“, sagt Köllner. Zunächst gelte es aber, im Hier und Jetzt stabil zu werden und Ergebnisse zu erzielen. „Der zweite Schritt ist, die Spieler kennenzulernen, sie und die Mannschaft weiterzuentwickeln.“ Erste Fortschritte in seiner knapp vierwöchigen Amtszeit hat Köllner bereits ausgemacht. Als äußerst positiv sieht er den jüngsten 3:1-Sieg gegen den SC Verl. „Die Art und Weise war ansehnlich. Mit der Leidenschaft und Energie können wir zufrieden sein, offensiv war es ein deutlicher Schritt nach vorne.“ Auch wenn aktuell die Resultate vordergründig seien, wolle man mittelfristig einen aktiven Fußball spielen und attackieren.

