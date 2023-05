FC Ingolstadt spielt bei Erzgebirge Aue

Mit welchem Personal der FC Ingolstadt sein letztes Auswärtsspiel der Saison in der 3. Liga bestreitet.

Nachdem der FC Ingolstadt am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt in der 3. Liga perfekt gemacht hat, geht es in den ausstehenden zwei Ligaspielen lediglich noch um die „goldene Ananas“.

Wichtiger aus Sicht der Schanzer ist ein Sieg im Finale des bayerischen Toto-Pokals am 3. Juni bei Regionalligist FV Illertissen, mit dem sie sich für den DFB-Pokal in der kommenden Saison qualifizieren würden. Zunächst aber steht am Samstag (14 Uhr) die Partie bei Erzgebirge Aue, das punktgleich mit dem FCI den 13. Rang belegt, an. „Es treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die sich die Saison nach dem Abstieg aus der 2. Liga ganz anders vorgestellt haben“, sagt FCI-Trainer Michael Köllner. Abschenken will der Coach freilich nichts und an die „gute Leistung“ beim jüngsten 2:0-Sieg gegen den MSV Duisburg anknüpfen. Positiv für die Ingolstädter ist, dass Innenverteidiger Visar Musliu nach seiner verletzungsbedingten Pause erstmals wieder im Kader stehen wird. Fehlen wird hingegen Kapitän Tobias Schröck, der sich in den vergangenen Wochen bereits mit muskulären Problemen herumplagte und nun eine Pause erhält. Außerdem stehen Arian Llugiqi (krank), Calvin Brackelmann, Nikola Stevanovic, Maximilian Dittgen, David Kopacz, Thomas Rausch und Pascal Testroet nicht zur Verfügung. (sb)