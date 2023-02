FC Ingolstadt

18:00 Uhr

FC Ingolstadt stellt neuen Trainer vor: Der Wunsch nach Kontinuität

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat seinen neuen Trainer Guerino Capretti vorgestellt. Wie der 40-Jährige die Aufgabe angehen will und was sich Sportdirektor Malte Metzelder von der Zusammenarbeit verspricht.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Malte Metzelder ist seit knapp eineinhalb Jahren als Sportdirektor beim FC Ingolstadt tätig, hat den Posten vor der Saison 2021/22 beim damaligen Zweitligaaufsteiger übernommen. In seiner noch kurzen Amtszeit ist nach der Entlassung von Rüdiger Rehm mit Guerino Capretti seit Mittwoch bereits der vierte Trainer für die Schanzer tätig.

