FC Ingolstadt

vor 38 Min.

FC Ingolstadt trifft auf Regensburg: Wenn Einwürfe als taktisches Mittel fehlen

Plus Der FC Ingolstadt trifft am Sonntag im bayerischen Derby auf Jahn Regensburg. Wie der Ausfall von Ryan Malone das Spiel der Schanzer verändert.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Nach zuvor drei Siegen in Folge hat der FC Ingolstadt am Dienstag mit der 0:1-Niederlage bei Viktoria Köln wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Dennoch versprüht Trainer Michael Köllner vor dem bayerischen Derby gegen Jahn Regensburg am Sonntag (19.30 Uhr) Optimismus.

„Ich bin mit unseren vergangenen fünf Spielen zufrieden. Auch in Köln haben wir eine gute Figur gemacht, nur die Effektivität und der Ertrag waren schlecht.“ Den Aufwand, den seine Mannschaft betrieben habe, gerade im läuferischen Bereich, sei hoch gewesen, so der FCI-Coach. Dennoch gelang in der Domstadt kein eigener Treffer, weil die Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlte. Nun wartet mit Regenburg ein Gegner, der mit lediglich sechs Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt, auswärts noch ungeschlagen ist (zwei Siege und zwei Unentschieden) und den dritten Platz belegt. „Es wird eine harte Aufgabe, Regensburg ist ein defensivstarkes Team. Aber wir sind in der Lage, gegen jede Mannschaft der Liga Tore zu schießen“, sagt Köllner und verweist auf das jüngste Heimspiel, als der SSV Ulm mit 4:0 besiegt wurde. „ Ulm kam auch mit einer besten Abwehrreihe, das Ergebnis ist bekannt.“ Köllner fordert von seinem Team „Risikofußball“ und einen guten Umgang mit eigenem Ballbesitz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen