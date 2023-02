FC Ingolstadt unterliegt Dortmund II nach Testroets „unglaublichem“ Fehlschuss

Der Stürmer vergibt bei der 1:2-Niederlage des FC Ingolstadt gegen Borussia Dortmund II eine Großchance zum Ausgleich und gibt sich selbstkritisch. Wie der neue Trainer Guerino Capretti die Leistung bewertet.

Wie das Drittligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt und Borussia Dortmund II ausgegangen wäre, wenn Pascal Testroet die riesige Chance zum Ausgleich genutzt hätte, wird nie beantwortet werden können. Mit 1:2 lagen die Schanzer in der 61. Minute zurück, befanden sich in einer Drangphase. Doch der Stürmer verfehlte aus zwei Metern das leere Tor. Danach war der Schwung weg, es blieb beim 1:2 und am Ende stand beim Debüt des neuen Trainers Guerino Capretti die vierte Niederlage hintereinander.

Dementsprechend niedergeschlagen war Testroet, als er nach dem Spiel Fragen zu seiner vergebenen Großchance beantworten musste. „Das war unglaublich, es wäre so einfach gewesen. Ich bin hier, um Tore zu schießen und den Jungs zu helfen. Es tut mir leid für sie und die Fans.“ Hätte er getroffen, vermutete der Stürmer, „hätten wir noch mit 4:2 oder 5:2 gewonnen und wären in eine Euphorie gekommen“. Kurz zuvor hatte Testroet gegen die junge Dortmunder Mannschaft, die zuletzt sechs Spiele nacheinander verloren hatte, auf 1:2 verkürzt (53.), doch das zweite Tor blieb ihm verwehrt. „Das war eine Hundertprozentige, ich war bereits am Jubeln“, sagte Capretti zur vergebenen Möglichkeit. Im Anschluss machte der FCI den Eindruck, als sei der Mannschaft der Stecker gezogen worden. Die Druckphase war vorbei, weitere klare Torchancen erspielte sie sich bis zum Schluss nicht mehr. Als „menschlich“ bezeichnete Capretti dies. „Die Jungs denken sich in solch einer Situation, wir haben einen riesigen Aufwand betrieben, heute geht nichts mehr.“ Es habe einige Zeit gedauert, bis sich dieses Gefühl gelegt hätte. Ähnlich sah es Kapitän Tobias Schröck: „Wir haben aktuell nicht viel Selbstvertrauen. Wenn man so ein Ding liegenlässt, muss man erst mal durchschnaufen.“ Der Kopf spiele eine große Rolle, im Anschluss sei man nicht mehr zwingend gewesen.

FC Ingolstadt kassiert Doppelschlag

Auffällig war allgemein, dass der FC Ingolstadt phasenweise vernünftig und druckvoll agierte, sich Torchancen erspielte. Diese Phasen waren jedoch nicht von langer Dauer. Der FCI vergab zum einen in der ersten Halbzeit zwischen der 18. und 24. Minute, als Calvin Brackelmann (18.), Tobias Bech (20.) und Schröck (24.) scheiterten, gute Möglichkeiten. Davor und danach war die Intensität geringer, die fußballerisch stärkeren Dortmunder waren besser in der Partie und trafen kurz vor der Halbzeit doppelt. Zunächst köpfte Niklas Dams nach einem Eckball zum 0:1 ein (40), dann erhielt Justin Njinmah viel Freiraum und traf zum 0:2 (42.).

Ein ähnliches Bild bot sich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Der FCI kam mit Schwung aus der Kabine. Erst vergab Maximilian Dittgen eine Chance, dann traf Testroet zum 1:2 (53.), ehe nach der vergebenen Großchance die Luft wieder raus war.

Aber woran liegen diese Schwankungen, die beim FCI nicht neu sind? „Ich kann das nicht erklären“, meinte Testroet. „Wenn wir es könnten, würden wir es abstellen.“ Der Stürmer wirkte wegen der aktuellen Lage und der vierten Niederlage am Stück sehr geknickt. „Wir haben gegen drei Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz standen, verloren. Das ist eine fürchterliche Situation.“

Lesen Sie dazu auch

FC Ingolstadt: Capretti sieht "viele gute Dinge"

Zumindest eine Steigerung in Sachen Einstellung und Kampf im Vergleich zum 0:1 in Bayreuth machte Schröck aus. „Wir haben Einstellung und Herz gezeigt, müssen aber die einfachen Fehler abstellen.“ Der neue Trainer habe versucht, eine positive Stimmung zu vermitteln. Genauso sah es Testroet: „Die erste Ansprache war sehr gut und hat viele gepackt.“ Auch als zentraler Stürmer im 4-3-3-System habe er sich wohlgefühlt. Capretti hatte damit agieren lassen, wie meist auf seinen Stationen zuvor. „Wir haben die Spieler dafür“, sagte er. Für die kurze Zeit der Vorbereitung habe es bereits gut geklappt. Insgesamt war der Trainer nach seinem Debüt trotz der Niederlage nicht gänzlich unzufrieden, hatte „viele gute Dinge“ erkannt. „Ich bin weit davon entfernt, alles schlecht zu sehen.“ Er nannte die intensiven Läufe, frühe Ballgewinne und eine gewisse Kompaktheit in der Defensive. Aber auch er sprach, wie bereits sein Vorgänger Rüdiger Rehm, die Probleme im Spiel mit dem Ball an. Auch das Verteidigen von Standards bedürfe Verbesserung. Und das Verwerten der Torchancen, wie im Fall von Pascal Testroet.

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly (87. Udogu), Musliu, Schröck, Brackelmann – Keidel (53. Civeja) – Kopacz (87. Sulejmani), Preißinger (53. Linsmayer) – Bech, Testroet, Dittgen (53. Doumbouya).

Borussia Dortmund II Lotka – Pudel, Dams, Pfanne – Njinmah, Pohlmann, Papadopoulos, Rothe (54. Bueno) – Eberwein (79. Pasalic) – Akono (71. Tattermusch), Otuali (71. Elongo-Yombo).

Schiedsrichter Richard Hempel (Großnaundorf) – Zuschauer 3767 – Tore 0:1 Dams (40.), 0:2 Njinmah (42.), 1:2 Testroet (53.).