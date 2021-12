FC Ingolstadt verliert gegen Hannover 96

Der FC Ingolstadt kommt auch mit Rüdiger Rehm nicht vom Fleck. Trotz einem größtenteils ausgeglichenen Spiel verlieren die Schanzer gegen Hannover 96 mit 1:2.

Für den FC Ingolstadt gab am Samstag gleich zwei Neuerungen. Zum einen spielten die Schanzer gegen Hannover 96 das erste Mal wieder vor leeren Rängen im Audi-Sportpark. Zum anderen stand mit Rüdiger Rehm nach gut zwei Monaten wieder ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Der wartete gleich mit einer Neuerung auf und wechselte die Formation von einer Dreier- zu einer Viererkette. Zuletzt hatten die Schanzer unter Roberto Pätzold mit einer 4-4-2-Formation gespielt. Mit dieser sind sie außerdem in der vergangenen Saison aufgestiegen.

Beim Personal gab es dagegen wenig Überraschendes. Wie bereits angekündigt, waren die meisten Spieler nach dem corona-bedingten Ausfall gegen Hansa Rostock am Samstag wieder auf dem Platz. Im Vergleich zu den Wochen davor fehlten lediglich Verteidiger Nico Antonitsch und Mittelfeldspieler Marc Stendera in der Startelf.

FC Ingolstadt konnte gegen Hannover 96 keine Punkte holen

Die wichtigen Punkte im Abstiegskampf konnten die Schanzer aber auch im vorletzten Spiel vor der Winterpause mit dem neuen Trainer nicht holen und verloren gegen Hannover 96 mit 1:2. „Dass bei uns nicht sofort ein Rädchen ins andere greift, das ist eine logische Sache“, sagte Rehm, der erst seit Mittwoch in Ingolstadt ist. „Ich glaube aber schon, dass wir mit diesem Kader zumindest einen Punkt holen hätten können.“ Er sprach von einer guten Energie in der Mannschaft, die das gesamte Spiel über alles gegeben und sich gewehrt hätte. „Wir sind weit weg davon, dass wir uns aufgeben“, sagte auch Marcel Gaus. Auch wenn das Spiel vor allem in der zweiten Hälfte über weite Strecken ausgeglichen war, hatten die Schanzer erneut mit der oft diskutierten fehlenden Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zu kämpfen. Ingolstadt zeigte zwar sowohl im Laufverhalten, als auch in den Zweikämpfen mehr Einsatz. Wenn sie es aber - das kam selten vor - in den gegnerischen Strafraum schafften, kam dort jedoch nur wenig Gefährliches dabei raus.

Die ersten 15 Minuten dominierten klar die Gäste aus Hannover. Rehms Elf brauchte Zeit, um ins Spiel zu finden und fiel eher durch Fehlpässe auf, als durch Schüsse auf das Tor. So überraschte es kaum, als Hannover bereits in der neunten Minute nach einer Flanke von rechts durch Sei Muroya in den Strafraum mit Maximilian Beier in Führung ging.

Bereits nach der neunten Minute gingen die Gäste aus Hannover in Führung

Doch nach einer Viertelstunde wachten die Gastgeber auf. „Ich glaube, dass sich die Mannschaft dann nach einem unruhigen Beginn nach und nach befreit und mutiger gespielt hat“, sagte Rehm. Zunehmend rückten sie auf das Tor der Gegner vor. Trotzdem gab es lange keine Chancen - der Ausgleich von Marcel Gaus (29.) kam wie aus dem Nichts nach einer Flanke von Jan Hendrik Marx. Dieser probierte es kurz darauf (33.) selbst, traf aber nur das Außennetz. Das Spiel nahm von da an kontinuierlich an Intensität zu, Ingolstadt zeigte ein gutes Zweikampfverhalten – vor allem Marcel Gaus. Der Mittelfeldspieler musste seinen Einsatz nach einem Foul allerdings mit einer Gelben Karte bezahlen (36.).

Verhindern konnten die Schanzer jedoch nicht, dass die Gäste aus Hannover kurz vor der Pause (38.) erneut in Führung gingen. Wieder eine Muroya-Flanke von rechts in den Strafraum, wieder unhaltbar für Fabijan Buntic. Torschütze für die Hannoveraner war Linton Maina. „So ein Ball der in die Box fliegt, muss einfach klar verteidigt werden“, sagte Rehm zu den beiden sehr ähnlichen Treffern der Gäste. „Das verfolgt uns schon die ganze Saison, da müssen wir kucken, wie wir dieses Muster abstellen“. Patrick Schmidt, der nach langer Verletzungspause zumindest die letzten 20 Minuten wieder spielen durfte äußerte sich ähnlich: „Wenn man sieht, was wir für Tore bekommen, das ist Wahnsinn. Wir bestrafen uns damit selbst.“ Mit einem 1:2 Rückstand gingen die Teams dann in die Pause.

In der zweiten Hälfte war das Spiel der Schanzer gegen Hannover ausgeglichener

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte. Mit ausgeglichenem Ballbesitz und hohem Einsatz der Schanzer. Doch Ingolstadt konnte Umschaltsituationen nicht schnell genug nutzen und agierte im Ballbesitz selten kreativ, so dass es nur zu wenig gefährlichen Situationen vor Hannovers Tor kam. Aufregung gab es dann erst wieder in der 61. Minute, als Maxi Beister nach einem Einwurf von Gaus und einer Verlängerung von Kapitän Stefan Kutschke einnetzte. Doch der Videobeweis verriet: Beister stand im Abseits – der Jubel war entsprechend kurz. Fünf Minuten später war Beister wieder vor dem Tor am Ball und zog aus knapp 20 Metern ab. Der Ball landete allerdings neben dem rechten Pfosten. Danach konnten sich beide Teams keine wirklichen Chancen mehr erarbeiten, so dass die Gäste mit einem Sieg vom Platz gingen. Nächsten Samstag (13.30) geht es für die Schanzer dann zuhause gegen Dynamo Dresden.

FC Ingolstadt 04: Buntic – Preißinger (89. Eckert Ayensa), Kotzke, Röseler, Marx (89. Butler) – Gaus (78. Hawkins), Linsmayer, Keller (78. Stendera), Gebauer – Beister (68. Schmidt), Kutschke.

Hannover 96: Hansen – Hult, Börner, Franke, Muroya – Maina (82. Ennali), Kerk (74. Ernst), Ondoua, Kaiser, Beier (82. Stolze) – Hinterseer (65. Weydandt).

Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf). Zuschauer: 0. Tore: 0:1 Beier (9.), 1:1 Gaus (29.), 1:2 Maina (38.).