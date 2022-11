FC Ingolstadt

FC Ingolstadt: Weniger Fehler, mehr Punkte

Plus Beim FC Ingolstadt hat man die 1:3-Pleite gegen Viktoria Köln intensiv aufgearbeitet. Was Trainer Rüdiger Rehm am Samstag beim SC Verl von seinem Team sehen möchte.

Von Roland Geier

Der FC Ingolstadt war nahe dran, sich den Oktober zu vergolden. Doch mit der 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria Köln haben es sich die Schanzer selbst vermasselt, dem Spitzenreiter SV Elversberg sowie Zweitplatzierten TSV 1860 München dichter auf die Pelle zu rücken. Gelegenheit, in die Erfolgsspur zurückzukehren und das Spitzenduo weiter zu jagen, hat der FCI in der nun anstehenden „englischen Woche“, ehe es in die WM-Pause geht.

