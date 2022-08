FC Ingolstadt will im Topspiel den Rekord ausbauen

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt empfängt den 1. FC Saarbrücken zum Spitzenspiel. Beide sind ungeschlagen und noch ohne Gegentor. Wo Trainer Rüdiger Rehm Luft nach oben sieht.

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte ist der FC Ingolstadt mit drei Siegen in eine Saison gestartet. Dass die Schanzer bisher noch kein Gegentor kassiert haben, stellt ebenfalls einen Rekord dar.