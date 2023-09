FC Ingolstadt

FCI-Coach Michael Köllner: „Dann ist Kutschke eine extreme Waffe“

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt gastiert am Samstag beim Spitzenreiter Dynamo Dresden. Dort bekommen es die Schanzer nicht nur mit einer großen Kulisse, sondern auch ihrem derzeit treffsicheren Ex-Kapitän zu tun.

Nach der englischen Woche gastiert er FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr) beim Spitzenreiter Dynamo Dresden. „Es wird ein tolles und interessantes Spiel. Es macht richtig Bock, in diesem Stadion zu spielen“, sagt Michael Köllner. Dabei hält der Ingolstädter Trainer am Spieltag in Dresden an einem ganz bestimmten Ritual fest: „Wenn die Vögel aufstehen, gehe ich an der Elbe spazieren, genieße die gute Laune der Menschen und bereite mich auf diese Partie entsprechend vor.“

Im bisherigen Saisonverlauf gingen die Schanzer auswärts stets leer aus. Nach der 0:1-Pleite in Auge folgte zuletzt eine 1:3-Niederlage bei Preußen Münster. „Nach der englischen Woche hatten wir eine normale Trainingswoche, in der wir gut trainieren konnten. Dabei hat die Mannschaft ein gutes Bild gezeigt. Aber wir haben noch viel Steigerungspotenzial“, berichtet Köllner und ergänzt: „Wir müssen im eigenen Ballbesitz und Umschaltspiel noch zulegen sowie mehr Kontinuität und Stabilität erreichen, um unseren eigenen Stil zu entwickeln“.

