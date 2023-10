FC Ingolstadt

FCI-Kapitän Lukas Fröde: „Das ist nicht der Anspruch, den wir haben“

Geht voran: Kapitän Lukas Fröde ist am Samstag mit dem FC Ingolstadt beim SC Verl zu Gast. Foto: Roland Geier

Plus Lukas Fröde ist weder mit dem Tabellenplatz noch den bisherigen Leistungen des FC Ingolstadt zufrieden. Wie er seine Rolle als Kapitän interpretiert und was er vom Spiel in Verl erwartet.

Welchen Weg schlägt der FC Ingolstadt in dieser Saison ein? Eine Frage, dessen Antwort aktuell schwierig zu finden ist, weil Konstanz bisher ein Fremdwort ist. Nach drei Siegen am Stück folgten zuletzt wieder zwei Niederlagen. Der elfte Rang in der 3. Liga nach zehn Spieltagen ist die logische Folge.

„Der aktuelle Tabellenplatz ist nicht der Anspruch, den der Verein und wir Spieler haben“, sagt Kapitän Lukas Fröde, der ein kritisches Zwischenfazit zieht: „Wir sind nicht gänzlich zufrieden mit unseren Leistungen.“ Positiv sei lediglich, dass in jeder einzelnen Partie die Chance bestanden habe, zu punkten. „Das zeigt, dass Qualität in unseren eigenen Reihen vorhanden ist und wir das Potenzial besitzen, uns stets zu verbessern.“ Die Mannschaft, so Fröde weiter, sei nach dem Umbruch im Sommer mit zahlreichen Ab- und Neuzugängen noch auf der Suche „nach uns selbst und einer eigenen Identität“.

