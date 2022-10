FC Ingolstadt

FCI-Torhüter Marius Funk: Von der Schießbude zum Bollwerk

Auch fußballerisch gut: Torhüter Marius Funkt empfängt mit dem FC Ingolstadt am Sonntag Viktoria Köln.

Plus Marius Funkt hat in der vorigen Saison in acht Bundesligaspielen für Fürth 30 Tore kassiert. Nun steht der „ewige Ersatzmann“ beim FC Ingolstadt hinter der besten Abwehr der 3. Liga.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Marius Funk durchlebt wohl gerade die beste Phase seiner Profikarriere. Erstmals ist der 26-Jährige Stammtorhüter, zählt zu den Führungsspielern und hat mit dem FC Ingolstadt die wenigsten Gegentore (neun) der 3. Liga kassiert.

