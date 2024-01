FC Ingolstadt

18:10 Uhr

FCI-Trainer Köllner fordert gegen Münster eine Reaktion

Wird zumindest in den Kader zurückkehren: Torjäger Jannik Mause plagte zuletzt eine Virusinfektion. Ob er gegen Münster in die Startelf des FC Ingolstadt zurückkehren kann, ließ Trainer Michael Köllner offen. Foto: Roland Geier

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt will nach der Niederlage in Halle gegen Preußen Münster die ersten Punkte im Jahr 2024 einfahren. Wird das zuletzt fehlende Sturmduo rechtzeitig fit?

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Den Start in die Restsaison der 3. Liga hatte sich der FC Ingolstadt ganz anders vorgestellt. Dementsprechend unzufrieden ist Michael Köllner nach der 1:3-Pleite in Halle, auch mit etwas Abstand.

„Unser Aufbauspiel war sehr fehlerhaft. Solche Geschenke darfst du nicht verteilen. Wir haben den Gegner eingeladen“, ärgert sich der Trainer, der von einer „unnötigen Niederlage“ spricht. Im Spiel nach vorne habe man zu ungenau agiert und es daher in der zweiten Halbzeit verpasst, zum Anschlusstor zu kommen. Auf den Ausfall des etatmäßigen Sturmduos Jannik Mause und Pascal Testroet will Köllner die mangelnde Offensivkraft derweil nicht schieben. „Es standen immer noch elf Spieler auf dem Platz, auch nach den Einwechslungen, die in der Lage sein sollten, Halle zu schlagen.“ Daher sei es „müßig“, darüber zu diskutieren, was die beiden Angreifer hätten bewirken können.

