FC Ingolstadt

21:40 Uhr

FCI-Trainer Michael Köllner: „Wir wollen eine Steigerung sehen“

Plus Nach dem missglückten Saisonauftakt vor zwei Wochen bei Erzgebirge Aue möchte Drittligist FC Ingolstadt im Heimspiel am Samstag gegen den Halleschen FC eine bessere Leistung zeigen und einen Dreier holen.

Von Roland Geier Artikel anhören Shape

Nachdem missglückten Saisonstart in Aue erwartet der FC Ingolstadt am zweiten Spieltag in der 3. Liga am heutigen Samstag (14 Uhr) den Halleschen FC im Audi-Sportpark. Geht es nach den Plänen von FC Coach Michael Köllner, will er die Niederlage gegen Erzgebirge Aue (0:1) korrigieren.

„In Aue war unser Spiel noch unvollendet. Wir wollen eine Steigerung sehen, sonst können wir gegen Halle keine Punkte holen“, sagt Köllner. „Dazu aber brauchen wir ein gutes Kombinationsspiel, schnelle Spielverlagerung und der Ball muss flüssig unterwegs sein“, ergänzt der Schanzer Coach. Der 53-jährige hofft, dass seine Offensivabteilung wie zuletzt im Toto-Pokal beim SV Manching (8:0), als mit Jannik Mause (3), Daouda Beleme (2) und Pascal Testroet drei Stürmer trafen, erneut für Tore sorgt. Wer das Angriffsduo gegen Halle bilden wird, darauf will sich Köllner noch nicht festlegen. „Wir schauen, was die beste Formation für’s Wochenende ist. Die Aufgabe wird nicht leicht sein, weil der Gegner mit einer Fünferkette wenig Räume zulassen wird. Auch die Temperatur wird ein großes Thema sein. Es wird eine Willensaufgabe werden. Wer die Tore schießt, ist mir egal. Wir haben drei bis vier Optionen, die vorne spielen können“, meint Köllner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen