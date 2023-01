FCI-Trainer Rüdiger Rehm: „Wir wollen die Teams vor uns jagen“

Plus Trainer Rüdiger Rehm spricht im Interview über die Weltmeisterschaft, seine Leidenschaft für das Skifahren und Spieler des FC Ingolstadt, von denen er eine starke Restsaison erwartet.

Rüdiger Rehm, durch die Fußball-Weltmeisterschaft war die Winterpause diesmal außergewöhnlich lang. Wie hat sich das für Sie persönlich angefühlt?