Fehlstart ins neue Jahr: FC Ingolstadt verliert in Halle mit 1:3

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt muss sich beim Halleschen FC ohne sein etatmäßiges Sturmduo mit 1:3 geschlagen geben. Trainer Michael Köllner moniert zu viele einfache Fehler.

Nach der 30-tägigen Winterpause hat der FC Ingolstadt einen Fehlstart in die Restsaison der 3. Liga hingelegt. Die Schanzer mussten sich beim Halleschen FC mit 1:3 geschlagen geben.

Bereits vor der Partie gab es die ersten Hiobsbotschaften für die Schützlinge von Michael Köllner. So musste der 54-Jährige gezwungenermaßen auf den gelbgesperrten Jannik Mause sowie den verletzten Pascal Testroet verzichten. Für die beiden Stürmer rotierten Daouda Beleme sowie Julian Kügel in die Startelf. Zudem feierte David Kopacz sein Comeback nach Verletzungspause. Die Partie begann furios mit mehreren Chancen auf beiden Seiten. Während die Schanzer mehr Ballbesitzphasen hatten, beschränkten sich die Hallenser auf das Kontern. Schon nach vier gespielten Minuten musste der FCI den ersten Rückschlag verkraften. Nach einer kurz ausgeführten Ecke stand Niklas Landgraf völlig frei und schob den Ball rechts unten ein.

FC Ingolstadt leistet sich zu viele Fehler

Die Schanzer ließen sich jedoch nicht beirren und antworteten durch einen Schuss von Benjamin Kanuric nur eine Minute später. Halles Torhüter Philipp Schulze entschärfet jedoch glänzend. Nur sechs Minuten später erzielte Yannick Deichmann dann den zu dem Zeitpunkt verdienten Ausgleich (11.). Nach einem Seitfallzieherversuch von Beleme, welchen Schulze erneut glänzend parierte, schoss Deichmann den Abpraller gekonnt in das linke untere Eck. Halle wurde in den folgenden Minuten vor allem durch individuelle Fehler der Schanzer gefährlich. „Wir haben zu unruhig gespielt und uns zu oft verdribbelt“, meinet Köllner nach der Partie.

In der 16. Minute nutzten die Hallenser dann schließlich einen der zahlreichen Fehler. Nach einem Ballverlust von Innenverteidiger Ryan Malone, schalteten die Hallenser per Steilpass auf Timur Gayret schnell um. Dieser legte auf Besar Halimi ab, welcher den Ball im linken unteren Eck versenkte. Obwohl die Schanzer nach dem Gegentreffer die Partie in die Hand nahmen und sich zahlreiche Chancen erspielten, erzielte erneut Halle den nächsten Treffer. Nach einem zu leichten Ballverlust von Beleme schalteten die Hallenser erneut zu schnell für die Schanzer um, sodass Halimi nach sehenswertem Spielzug den Ball zu seinem Doppelpack nur noch einschieben musste (44.). „Wir haben Halle durch unsere eigenen Fehler stark gemacht. Es ging einfach viel zu leicht“, fasste Köllner die desaströse erste Halbzeit zusammen.

FC Ingolstadt empfängt am Mittwoch Münster

Zur zweiten Hälfte ersetzte Köllner den eher unglücklich aufspielenden Beleme durch Deniz Zeitler. Doch auch nach dem Wechsel schafften es die Schanzer nicht, sich nennenswerte Chancen herauszuspielen. Die erste Möglichkeit verbuchte der FCI erst in der 76. Minute. Nachdem der zuvor eingewechselte Maximilian Dittgen auf Yannick Deichmann spielte, war die Endstation jedoch erneut Schulze. Die zweite Hälfte war insgesamt geprägt durch viele Unterbrechungen. „Die Niederlage war völlig unnötig. Wir hätten normalerweise das Spiel gewinnen können“, faste Köllner frustriert die Partie zusammen. Die Chance, ein besseres Spiel abzuliefern, hat man bereits am Mittwoch (19 Uhr) daheim gegen Münster.

Hallescher FC P. Schulze – Eitschberger, Behrendt, Landgraf, Hug (83. Vollert) – Casar – Deniz, Halimi – Gayret (75. Nietfeld), D. Baumann (83. Skenderovic), Bonga (66. Berko)

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Malone, S. Lorenz, Seiffert – Fröde, Kopacz – Deichmann, Kanuric (66. Dittgen) – Beleme (46. Zeitler), Kügel (66. Keidel)

Schiedsrichter: Cristian Ballweg (Mannheim) - Zuschauer: 5673 Tore: 1:0 Landgraf (4.), 1:1 Deichmann (11.), 2:1 Halimi (16.), 3:1 Halimi (44.)