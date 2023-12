FC Ingolstadt

Fußballer und der Aberglaube: Was Pascal Testroet zuversichtlich stimmt

Plus Der FC Ingolstadt ist beim VfB Lübeck zu Gast. Was Stürmer Pascal Testroet über das Zusammenspiel mit Jannik Mause sagt und was ihm Hoffnung macht, dass die Schanzer ihre Auswärtsbilanz weiter aufpolieren.

Es ist ein Gefühl, welches bei Pascal Testroet beinahe in Vergessenheit geraten ist. Umso schöner war für den Stürmer des FC Ingolstadt der Moment, als er am vorigen Samstag in der Nachspielzeit den Treffer zum 1:1-Endstand bei Waldhof Mannheim erzielte.

„Tore fühlen sich immer gut an, kurz vor Schluss sind sie jedoch noch besonderer“, sagt der 33-Jährige. Zumal er seiner Mannschaft damit immerhin einen Punkt sicherte. „Das war für uns sehr wichtig. Wir haben viel in das Spiel investiert, haben Mentalität gezeigt und uns am Ende belohnt.“ Testroet hat nun zwei Saisontore erzielt, dazu bringt er es auf vier Vorlagen. Zufrieden ist er damit nur bedingt. „Setzt man die Anzahl ins Verhältnis zu meinen Spielminuten, ist die Quote ganz ordentlich“, sagt der Stürmer, der am Anfang der Saison wenig Einsatzzeit erhielt, zum einen. Andererseits erwartet der stets selbstkritisch und reflektiert auftretende Offensivspieler mehr von sich. „Ich habe andere Erwartungen und Ansprüche an mich und möchte viel mehr Tore machen.“ Letztlich handle es sich um einen Prozess, wie Testroet anmerkt. Da er das Ende der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt verpasste, konnte er sich erst in der Vorbereitung an die Anforderungen von Trainer Michael Köllner gewöhnen. „Ich musste erst das neue Spielsystem kennenlernen und darin meine Rolle finden“, meint er. Zuvor habe er meist als alleiniger Stürmer agiert, aktuell spielt der FC Ingolstadt mit einer Doppelspitze.

