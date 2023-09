„Gefühlt ausradiert“: FCI-Trainer Köllner hadert mit seinem Sechzig-Abschied

Plus Michael Köllner rechnet vor dem Wiedersehen mit 1860 München mit Ex-Geschäftsführer Günther Gorenzel ab. Den FC Ingolstadt sieht er in der Außenseiterrolle.

Aufeinandertreffen mit einem ehemaligen Verein sind im schnelllebigen Fußballgeschäft keine Seltenheit. Oft wird ihnen in der Öffentlichkeit eine größere Bedeutung zugeschoben, als es für die Beteiligten der Fall sein mag. Doch dass die Beziehung zwischen Michael Köllner und 1860 München speziell war, daraus macht der jetzige Trainer des FC Ingolstadt vor dem Wiedersehen am Samstag (16.30 Uhr) kein Geheimnis.

„Ich freue mich schon auf das Spiel und die Begegnung, das sind besondere Momente“, sagt Köllner. Sechzig habe einen Platz in seinem Herzen, wie auch der 1. FC Nürnberg, ein weiterer Ex-Verein. „Wir haben viele Momente erlebt, die ergreifend waren, den Verein durch schwierige Zeiten geführt und sportliche Höhen erreicht, auch wenn kein Aufstieg dabei war.“ Er blicke mit Stolz auf die Zeit zurück und glaube schon, „dass die Fans ein besonderes Gespür dafür haben, ob jemand etwas leistet. Ich freue mich auf das Treffen mit den Löwen-Fans”. Knapp dreieinhalb Jahre stand Köllner beim TSV 1860 München als Cheftrainer an der Seitenlinie, bis er Ende Januar nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden gehen musste.