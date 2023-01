Gelungene Generalprobe für den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt gewinnt sein letztes Testspiel vor dem Punktrunden-Auftakt gegen Chemnitz mit 4:0.

Nach zwei Niederlagen gegen die Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und FC Heidenheim glückte dem FC Ingolstadt am Sonntag gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC mit einem deutlichen 4:0-Erfolg die Generalprobe für den Punktspiel-Auftakt am Montag, 16. Januar, gegen Erzgebirge Aue.

Obwohl FCI-Trainer Rüdiger Rehm auf Tobias Schröck, Dominik Franke, Patrick Schmidt, Pascal Testroet, Marcus Ponat, Thomas Rausch und Visar Musliu verzichten musste, konnten die Schanzer mit einer reifen Leistung überzeugen. „Fürth und Heidenheim sind keine Laufkundschaft. Ich war in den drei Testspielen im Großen und Ganzen zufrieden. Wir haben gute Ansätze gezeigt und waren heute auch torgefährlich“, so der Schanzer Coach, der den Sieg gegen Chemnitz allerdings auch nicht überbewerten wollte. „Wir haben den Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen und das Ding richtig schön und konzentriert durchgespielt. Wir wollten diese Begegnung gewinnen – und genau das haben wir auch gemacht,“ so Rehm weiter.

FC Ingolstadt: Dittgen erzielt Traumtor

Dabei war der Fußballlehrer vor allem mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft den Erfolg einfuhr, zufrieden. Es dauerte allerdings bis zur zwölften Minute, ehe die Oberbayern durch Rico Preißinger, der mit einer Direktannahme traf, die Führung erzielte. Auffallend bei den Rehm-Schützlingen war vor allem die Mittelfeld-Reihe mit David Kopacz, Tobias Bech und Maximilian Dittgen, der nach langer Verletzungspause 80 Minuten auf dem Platz stand und eine glänzende Vorstellung ablieferte.

„Ich fühle mich richtig gut. Aber jetzt schauen wir, wie die nächsten Tage laufen. Von der Fitness her bin ich zufrieden. Ich glaube, dass ich eine gute Basis habe und gegen Aue dabei sein werde“, meinte Dittgen und ergänzte: „Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich vorne weggehen möchte, was mir aufgrund meiner Verletzung in der Vorrunde leider verwehrt geblieben ist. Das will ich nun nachholen.“ Dittgen hofft, dass seine Leidenszeit endgültig vorbei ist. Mit seinem Comeback zeigte sich der Sommer-Neuzugang vom FC St. Pauli jedenfalls zufrieden.

Mit einen Doppelschlag erhöhten noch vor der Pause Calvin Brackelmann (22.) und Justin Butler (23.) zum 3:0-Pausenstand. Mit einem Traumtor aus 20 Metern genau in den Winkel zum 4:0-Endstand krönte Maximilian Dittgen nach Vorarbeit von Tobias Bech seine Vorstellung.

FC Ingolstadt: Funk (80. Dehler) – Llugiqi (70. Hawkins), Brackelmann, Sarpei, Neuberger (46. Stefanovic), Costly (70. Udgu) – Preißinger (46. Linsmayer), Bech (80. Civeja), Kopacz (46. Doumbouya) – Dittgen (80. Keidel), Butler (80. Sulejmani).

Tore: 1:0 Preißinger (12.) 2:0 Brackelmann (22.), 3:0 Butler (23.) 4:0 Dittgen (42.).