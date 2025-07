5:0 gegen Eichstätt: Lockerer Aufgalopp für den FC Ingolstadt

Bestens organisiert hatte der SV Karlshuld das mittlerweile schon traditionelle Benefizspiel zwischen dem Drittligisten FC Ingolstadt und dem Regionalliga-Aufsteiger VfB Eichstätt. Dabei schien die Veranstaltung aufgrund der fast schon tropischen Temperaturen knapp eine Stunde vor dem Anpfiff in Sachen Zuschauer noch ein Reinfall zu werden.

„Wir haben alles dafür getan, dass die Fans an den Grillständen mit Essen und Getränken gut versorgt sind“, sagte Karlshulds Jungendleiter Markus Detter, der im Vorfeld darauf gehofft hatte, dass sich die „Autoglaserei-Echter-Arena“ zumindest halbwegs füllen würde. Die Eintrittsgelder aus diesem Vergleich kamen zwei sozialen Projekten in der Region zugute. „Die Einnahmen aus dem Verkauf täten zudem natürlich unserer Jugendabteilung gut“, meinte Detter, der freilich nach dem Schlusspfiff über das ganze Gesicht strahlen konnte. Am Ende waren knapp 1000 Fußballfans gekommen, welche einen deutlichen 5:0-Erfolg der Schanzer zu sehen bekamen.

Probespieler Thoelke trifft für den FC Ingolstadt

Dabei präsentierte sich die Schützlinge von Cheftrainerin Sabrina Wittmann, die erst kurz vor Spielbeginn vom DFB-Trainer-Lehrgang in Frankfurt eingetroffen war, deutlich souveräner als im vorjährigen Duell (1:1). Noch nicht zum Einsatz bei den Ingolstädtern kam Rückkehrer Julian Kügel (SpVgg Unterhaching). Dafür stand Probespieler Bjarne Thoelke (zuletzt 1. FC Saarbrücken) in der Startelf. Nur selten wurde die Nummer eins des FCI, Markus Ponath, auf die Probe gestellt. Gemeinsam mit den Neuzugängen Frederik Christensen, Linus Rosenlöcher und Dennis Kayan gab er sein Debüt. Nach knapp einer Viertelstunde erzielte Frederik Christiansen die Führung für den Drittligisten. Auch danach dominierte die Wittmann-Truppe, die allerdings einige gute Möglichkeiten liegen ließen. Erst in der 30. Minute erhöhte Thoelke auf 2:0.

Für die Pausen-Unterhaltung sorgten in einem Einlagenspiel die „Elf Freunde“ (das Inklusionsteam des FC Ingolstadt und der Lebenshilfe-Werkstätten Ingolstadt) sowie die „Fußballhelden“ der Eichstätter, welches die Ingolstädter mit 4:0 für sich entschieden.

Ingolstädter sind auch nach der Pause dominant

Nach dem Wiederbeginn schickte Wittmann eine komplett frische Elf auf den Platz - unter anderem mit Deniz Zeitler, der am Strafraum den Ball eroberte und auf 3:0 erhöhte. Ingolstadt strahlte weiterhin seine Dominanz aus. Die Folge waren das 4:0 durch Verteidiger Marcel Costly (73.) sowie der 5:0-Endstand durch Berkay Öztürk (90.). „Mit Blick auf das heutige Ergebnis war es ein guter Auftakt. Wir haben keinen Gegentreffer kassiert und viele Tore erzielt. Zudem konnte man sehen, dass alle Neuzugänge und unsere jungen Spieler, welche in dieser Saison nach oben gerückt sind, ihre Daseins-Berechtigung haben“, lobte Wittmann.

FC Ingolstadt, 1. Halbzeit: Ponath - Rosenlöcher, Nduka, Thoelke, Hoppe - Fröde, Drakulic, Kaygin, Besuschkow, G. Christensen - F. Christensen.

2. Halbzeit: Klein - Rexhepi, Agostinelli, Cisse, Deichmann - Kanuric, Plath, Güll, Öztürk – Zeitler, Sekulovic, Costly.