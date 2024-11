Grönning schießt den FC Ingolstadt zu einem 4:2-Sieg gegen Osnabrück

Der FC Ingolstadt bleibt in der 3. Liga auf dem Vormarsch. Die Schanzer besiegten den Tabellenletzten VfL Osnabrück mit 4:2 und sind nun seit acht Spielen ungeschlagen.

Durch die Ergebnisse der Konkurrenz hatte sich bereits vor dem Anpfiff die Möglichkeit ergeben, bis auf drei Zähler an den Relegationsplatz heranzurücken. Trainerin Sabrina Wittmann musste jedoch weiterhin auf zahlreiche Akteure verletzungsbedingt verzichten. So ergaben sich zwei weitere Änderungen im Gegensatz zur Startelf beim 4:0 bei Hannover 96 II. Max Plath sowie der von einer Verletzung zurückgekehrte David Kopacz starteten anstatt der verletzten Max Besuschkow und Yannik Deichmann. Beim VfL mangelt es hingegen gehörig an Selbstvertrauen. Seit fünf Partien wartete Osnabrück bereis auf einen Sieg und der Abstand auf die Nicht-Abstiegsränge wuchs mittlerweile auf sechs Punkte an. Dies spiegelte sich auch in der Partie wider. Die Schanzer übernahmen von Anfang an das Kommando und versuchten, sich Chancen herauszuspielen. In der 18. Minute gelang durch Simon Lorenz fast die Führung, VfL-Torhüter Lukas Jonsson reagierte jedoch nach einem Kopfball des Innenverteidigers glänzend. Nur zwei Minuten später durften die Schanzer dann doch jubeln. Nach einer schönen Kombination von Felix Keidel und Deniz Zeitler flankte Kopacz auf Sebastian Grönning, welcher völlig alleinstehend einschob.

FC Ingolstadt: Grönning erzielt sein drittes Tor

Osnabrück meldete sich in der 33. Minute das erste Mal an. Nach einer Flanke überwand Mittelfeldspieler Kofi Amoako FCI-Torhüter Marius Funk. Marcel Costly klärte den Ball jedoch noch per Kopf auf der Linie. Im direkten Gegenzug schlug der FCI eiskalt zu und erhöhte auf 2:0. Grönning behauptete einen langen Ball und legte per Hacke auf Zeitler ab. Dieser scheiterte noch an Jonsson. Grönning traf jedoch per Abstauber zum verdienten 2:0. Anschließend verwalteten die Schanzer die Führung bis zur Halbzeit. „Wir hatten anfangs leichte Schwierigkeiten, in die Partie zu finden. Danach haben wir die Tore gemacht und eine gute Halbzeit gespielt“, fasste Wittmann zusammen. Die zweite Hälfte ging genau so weiter wie die erste aufhört hatte. Der FCI begann dominant und durfte bereits nach zwei Minuten erneut jubeln. Wieder wurde Zeitler in die Tiefe geschickt und legte auf Grönning ab. Dieser vollendete mit seinem dritten Treffer kraftvoll in die linke untere Ecke. Dem VfL fiel weiterhin nichts ein, während die Schanzer munter offensiv weiterspielten Nach einem Steilpass von Kanuric legte Costly auf Kopacz, welcher zum 4:0 nur noch einschieben musste. Und auch in der Folge waren die Schanzer näher am 5:0 dran als der VfL am Ehrentreffer. Nach einem Pass von Costly stand Kopacz völlig allein vor Jonsson. Der VfL-Torhüter konnte sich jedoch erneut auszeichnen.

FC Ingolstadt kassiert zwei Gegentore

In der 74. Minute dann doch noch der Treffer für die Gäste. Nach einem Freistoß stieg Ba-Muaka Simakala am höchsten und köpfte ein. Und plötzlich ging es Schlag auf Schlag. Nur 30 Sekunden später traf Osnabrück erneut durch Dave Gnaase. Nach einer Kombination schloss der Mittelfeldmann gekonnt ins rechte untere Eck ab. Osnabrück schwächte sich zwei Minuten später dann jedoch selbst. Timo Beermann sprang kniehoch in Lukas Fröde und flog mit der Roten Karte vom Platz. Anschließend ließen die Schanzer nichts mehr anbrennen und holten somit folgerichtig den nächsten Sieg. Torhüter Marius Funk war mit der Leistung größtenteils zufrieden: „Ich bin richtig angepisst über diese Minute, in der wir zwei Tore kassiert haben,“ erklärte der Schlussmann und fügte an: „Dennoch war es ein verdienter Sieg für uns und weitere wichtige Punkte.“ Auch Sreifach-Torschütze Sebastian Grönning sprach von einer guten Leistung: „Ich bin natürlich froh, erneut Tore erzielt haben zu können. Es war eine gute Mannschaftsleistung bis auf die kurze Phase, in der wir die Tore bekommen haben. Insgesamt war es jedoch ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Entwicklung.“

FC Ingolstadt 04 Funk - Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz, Keidel - Fröde, Plath - Kanuric (61. Öztürk), Kopacz - Grönning (90.+4 Decker), Zeitler (61. Borkowski)

VfL Osnabrück Jonsson - Kayo (46. E. Engelhardt), Karademir, Beermann, Ajdini - Amoako (63. Tesche), Gnaase - Niehoff (62. Semic), Kehl (62. Wulff), Simakala - Ma. Müller

Schiedsrichterin Fabienne Michel (Gau-Odernheim) - Zuschauer 4819 - Tore 1:0 Grönning (20.), 2:0 Grönning (34.), 3:0 Grönning (49.), 4:0 Kopacz (56.), 4:1 Simakala (74.), 4:2 Gnaase (75.) - Rote Karte Beermann (76./grobes Foulspiel)