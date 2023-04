FC Ingolstadt

21.04.2023

Handauflegen reicht beim FC Ingolstadt nicht

Gefordert: Tobias Bech (links) ist mit dem FC Ingolstadt am Samstag beiFoto: Roland Geier

Plus Trainer Michael Köllner sieht nach seiner ersten ganzen Trainingswoche trotz der jüngsten Pleite eine gute Entwicklung beim FC Ingolstadt. Welche Schwerpunkte er vor dem Spiel bei Viktoria Köln gesetzt hat.

Michael Köllner redet gerne in Bildern, untermauert mit Vergleichen seine Aussagen. Mal handelt es sich um ein Puzzle, dann um die Bibel oder passend zu seinem neuen Verein Autos.

Nach zwei Siegen zum Start – zunächst gewann der FC Ingolstadt in der Liga in Meppen (3:0), dann im bayerischen Toto-Pokal in Erlangen (2:0) – mussten sich die Schanzer bei Köllners Heimdebüt am vorigen Samstag dem VfB Oldenburg mit 0:2 geschlagen geben. „Es war nicht unbedingt ein Rückschritt“, meint Köllner, der erwartet hatte, dass einige Dinge nicht so gut laufen. „Manche können nur mit Hand auflegen etwas bewegen, das steht in der Bibel geschrieben, ich gehöre nicht dazu“, sagt der 53-Jährige, der nun seine erste volle Trainingswoche hinter sich hat. Dass noch viel Arbeit auf ihn wartet, verdeutlicht er mit dieser Aussage: „Wenn die Karosserie gepresst wird, ist auch noch nicht zu erkennen, dass irgendwann ein Auto herauskommt.“ Seine Mannschaft befinde sich in der Entwicklung auf dem „Band“. Man versuche gerade, Konturen hineinzubringen. Gegen Oldenburg seien Bruchstücke zu erkennen gewesen, die der Fan nicht sofort sehe. „Sieht man von einem Puzzle nur 50 von 1000 Teilen, ist das Resultat schwer zu erkennen.“ Bei 950 Teilen sei es schon einfacher.

