„Ich bin eher der Freigeist“: FCI-Profi Felix Keidel im Interview

Plus Felix Keidel spielt seit der U10 für den FC Ingolstadt. Inzwischen ist er wie einst sein Vater Ralf Stammspieler. Der 20-Jährige spricht über die Anfänge, Vorbilder und Ziele.

Felix Keidel, können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit dem FC Ingolstadt beziehungsweise dem Audi-Sportpark erinnern?

Felix Keidel: Ja. Ich war manchmal als kleines Kind hier, als ich beim Stützpunkttraining in der Audi Schanzer Fußballschule war. Damals gab es das Funktionsgebäude noch nicht, neben dem Stadion standen Container. Ab der U10 war ich dann beim Verein.