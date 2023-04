In der Dauerschleife: FC Ingolstadt verliert bei Viktoria Köln mit 1:3

Der FC Ingolstadt kassiert erneut zwei Gegentore nach Standards und verliert bei Viktoria Köln mit 1:3. Trainer Michael Köllner spricht von einem guten Auswärtsspiel, hadert aber mit zu vielen individuellen Fehlern.

Beim FC Ingolstadt wiederholen sich die Fehler in Dauerschleife. Daran konnte auch der neue Trainer Michael Köllner bisher nichts ändern. Erneut kassierten die Schanzer zwei Gegentore nach Standardsituationen und verloren bei Viktoria Köln unnötig mit 1:3.

„Ein Stück weit fehlen mir die Worte“, sagte Köllner nach der zweiten Niederlage in seinem dritten Ligaspiel bei Magenta Sport. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht nach dem frühen Rückstand.“ In der zweiten Halbzeit habe der FCI die Spielkontrolle besessen und verdient ausgeglichen. „Dann wird die Mannschaft zu passiv. Wir leisten uns zu viele einfache Fehler, irgendeiner schläft immer bei Standards.“ Laut Köllner „wären sogar drei Punkte möglich gewesen“. Doch es hatte abermals nicht gereicht, nun hat der FC Ingolstadt acht der vergangenen neun Spiele verloren.

FC Ingolstadt geht früh in Rückstand

Die Viktoria erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. Robin Meißner köpfte nach einer Ecke von Marcel Risse zum 1:0 ein (7.). Der postwendende Ausgleich war möglich, Justin Butler scheiterte aber an Kölns Torhüter Ben Voll. Spielerisch war der Gastgeber die bessere Mannschaft, der FCI leistete sich in der ersten Hälfte viele Fehlpässe, die Verunsicherung war zu spüren.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Schanzer verbessert, dominieren die Partie und hätten einen Elfmeter bekommen müssen (58.). Nach einem Freistoß von Tobias Bech landete der Ball zunächst am Kopf von Lars Dietz, ging danach mehrfach an die Hand. „Der Spieler fängt den Ball ja fast“, sagte Köllner später. Nachdem Patrick Schmidt aus 17 Metern an Voll gescheitert war (62.), glichen die Gäste ebenfalls nach einem Standard aus. Schmidt köpfte nach einer Ecke von Bech zum 1:1 ein (72.). „Wir hatten in der zweiten Halbzeit bis zum Ausgleich alles im Griff und müssen so weiter spielen, sind aber in ein Loch gefallen“, sagte der Torschütze. Stattdessen kassiere man ein zweites Standardtor, was „nicht passieren“ dürfe. „So kannst du keine Spiele gewinnen.“

FC Ingolstadt kann Remis nicht halten

Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld hatte sich niemand für den gerade eingewechselten André Becker zuständig gefühlt, der mit dem Kopf zum 2:1 traf (78.). Damit kassierte der FCI in den vergangenen 13 Spielen 14 Gegentore nach Standards. Ein Aufbäumen war danach nicht zu erkennen. Köln erhöhte wenig später nach einer gelungenen Kombination durch David Philipp auf 3:1 (83.).

„Jeder muss schauen, dass er an seine eigene Leistungsgrenze herankommt“, befand Schmidt. „Ob vorne, hinten oder in der Mitte. Jeder hat ein, zwei Phasen im Spiel, in der er nicht auf der Höhe ist und zu leichte Fehler macht.“ Das müsse auf jeder Position schnellstmöglich abgestellt werden.

Trotz der Niederlage kam der FCI bei noch fünf ausstehenden Spieltagen dem Klassenerhalt einen Schritt näher, da weder die SpVgg Bayreuth (0:2 bei 1860 München) noch der VfB Oldenburg (0:0 gegen den SC Freiburg II) gewannen. „Zum Glück haben die anderen alle so gespielt, dass uns sieben Punkte Vorsprung bleiben“, sagte Köllner. „Wir sollten in den nächsten ein, zwei Spielen genügend punkten, damit wir die Schlussphase der Saison etwas ruhiger verleben können.“

Für das Heimspiel gegen den SC Verl am kommenden Samstag (14 Uhr) ist Köllner zuversichtlich. „Das war eine klare Leistungssteigerung. Unser eigener Ballbesitz hat mir richtig gut gefallen. Nun müssen wir unsere individuellen Fehler in den Griff bekommen.“

Viktoria Köln Voll – Siebert, L. Dietz, Schultz – Koronkiewicz, Wunderlich (65. Philipp), Sontheimer (88. Lorch), N. May - Risse (73. Handle), Marseiler (65. Saghiri) – R. Meißner (73. A. Becker) FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Nduka (86. Brackelmann), Schröck, Rausch (45. Franke) – Civeja (86. Preißinger), Keidel (86. Sarpei) – Bech (86. Llugiqi), Butler – Doumbouya, P. Schmidt

Schiedsrichter – Zuschauer 2500 – Luca Jürgensen (Essen) – Tore 1:0 R. Meißner (6.), 1:1 P. Schmidt (72.), 2:1 A. Becker (78.), 3:1 Philipp (83.).