FC Ingolstadt

FCI-Torjäger Jannik Mause: „Eigentlich wollte ich komplett aufhören“

Plus Jannik Mause führt die Torschützenliste der 3. Liga an. Der 25-jährige Stürmer des FC Ingolstadt, der den Sprung in den Profibereich gerne früher geschafft hätte, erzählt von seinem schwierigen Karriereweg.

Von Benjamin Sigmund

Jannik Mause, Sie haben in sieben Spielen bereits sechs Tore erzielt. Hätten Sie selbst so einen Start in Ihre erste Saison in der 3. Liga für möglich gehalten?

Jannik Mause: Nein. Ich habe natürlich gehofft, zu spielen und zu treffen. Es war aber nicht damit zu rechnen, dass es so gut läuft. Umso schöner ist es nun, dass ich einen so guten Start beim FC Ingolstadt 04 hatte (schmunzelt).

