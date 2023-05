FC Ingolstadt

vor 49 Min.

FC Ingolstadt: Auf der Suche nach Erklärungen

Plus Der FC Ingolstadt schafft es nicht, mehrere gute Spiele nacheinander abzuliefern. Gegen Duisburg kann aber der Klassenerhalt gesichert werden. Welche Gründe Marcel Costly ausgemacht hat und wie er seine Saison bewertet.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Bei der Frage nach einer Erklärung für die Leistungsschwankungen des FC Ingolstadt muss Marcel Costly kurz überlegen, eine Erklärung hat er letztlich aber nicht parat. „Viel fällt mir dazu nicht ein. Es ist schwierig, zu deuten oder zu sagen, woran es liegt“, meint er. „Wir versuchen es jede Woche, bekommen es aber irgendwie nicht hin.“

Mit 3:1 hatten die Schanzer den formstarken SC Verl besiegt, dabei eine überzeugende Leistung gezeigt. Wer an eine Wende geglaubt hatte, wurde eine Woche später eines Besseren belehrt. Die folgende Partie beim sich im Abstiegskampf befindenden Halleschen FC ging nach einer enttäuschenden Leistung mit 0:1 verloren. „Gegen Verl haben wir gut gespielt, als Mannschaft funktioniert und den taktischen Plan des Trainers gut umgesetzt“, sagt Costly. „In Halle war vieles wieder vergessen, was uns stark gemacht hat.“ Ein Zustand, der nicht neu sei und sich wie ein roter Faden durch die Saison ziehe. Gerade in der Rückrunde „fehlt uns extrem die Konstanz“, so Costly.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen