FC Ingolstadt

17:30 Uhr

Ingolstadts Patrick Schmidt: Ein Anführer, der sich quälen kann

Geht voran: Stürmer Patrick Schmidt (rechts) empfängt am Samstag in der 3. Liga mit dem FC Ingolstadt am Samstag den SC Verl. Foto: Roland Geier

Plus Patrick Schmidt zählt zu den wenigen Lichtblicken beim FC Ingolstadt. Was der Stürmer zu seiner Rolle sagt, warum er mit seiner Torquote unzufrieden ist und welche Qualitäten Michael Köllner an ihm schätzt.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Die Wende zum Guten lässt beim FC Ingolstadt weiter auf sich warten. Nach der Verpflichtung von Michael Köllner gelang zwar zunächst ein Sieg in der 3. Liga, die folgenden beiden Spiele gingen aber verloren. Die Suche nach Gewinnern bei den Schanzern gestaltet sich in dieser Phase schwierig, kein Weg führt jedoch an Patrick Schmidt vorbei.

Der 29-jährige Stürmer stand in den vergangenen sieben Ligaspielen jeweils 90 Minuten auf dem Rasen, erzielte dabei drei Tore. Unter Köllner gelang ihm das 1:0 beim 3:0-Erfolg in Meppen und der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich bei der 1:3-Niederlage bei Viktoria Köln. Zuvor hatte Schmidt diese Saison nie durchspielen dürfen, pendelte zwischen Rasen und Ersatzbank. Um den Angreifer herum tummeln sich einige junge Spieler, weshalb ihn Köllner in einer Führungsrolle sieht und lobende Worte findet: „Patrick ist ein Spieler, der vorangeht und die Truppe mitreißt.“ Der Trainer stellt die Mentalität und den großen Einsatz des Angreifers heraus. „Er schmeißt sich voll rein, macht viele Laufwege und bekämpft den Gegner in direkten Duellen“, so Köllner. „Du brauchst einen Sturmführer, der sich quält und kämpft“, zumal Pascal Testroet zuletzt ausgefallen sei. Und wenn sich jemand voll verausgabe, „fallen die Bälle auch mal auf den Kopf, den Fuß oder aufs Knie und gehen rein“, meint Köllner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen