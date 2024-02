FC Ingolstadt

Ingolstadts Spezialist Ryan Malone: Wenn Einwürfe zur Gefahr werden

Aufgepasst: Wenn Ryan Malone zum Einwurf schreitet, landet der Ball meist im gegnerischen Strafraum. Am Sonntag gegen Dynamo Dresden muss der FC Ingolstadt auf den Verteidiger verzichten. Foto: Roland Geier

Plus Ryan Malone leitet mit seinen Händen Torchancen ein. Der 31-Jährige erzählt, woher er diese Fähigkeit hat und berichtet von seiner Collegezeit und den Anfängen in Deutschland. Gegen Dresden braucht der FC Ingolstadt andere Lösungen.

Von Benjamin Sigmund

Wenn Ryan Malone zum Einwurf bereitsteht, wird es einsam um ihn. Denn die Gegner wissen, was sie nun erwartet. Der Verteidiger des FC Ingolstadt kann beim Fußball mit seine Händen eine Gefahr erzeugen, wie es andere mit dem Fuß nicht hinbekommen. Der 31-Jährige wirft mit einer hohen Geschwindigkeit, die eine flache Flugbahn und damit eine bemerkenswerte Härte ermöglicht. Der Ball landet meist im gegnerischen Strafraum, Torchancen werden kreiert.

„Er zählt bei den Einwürfen zu den Topspielern in Deutschland, nicht nur in der 3. Liga“, sagte Trainer Michael Köllner einmal über die Fähigkeiten seines Innenverteidigers. „Die Qualität, die Härte, die Flugkurve, dazu die Drehung, die er beeinflussen kann. Das sind außergewöhnliche Bälle.“ Beim jüngsten 2:0-Erfolg der Schanzer in Saarbrücken etwa fand ein Einwurf Malones den Kopf von Lukas Fröde, der die Vorlage zum vorentscheidenden zweiten Treffer nutzte. „Es ist sehr schön, dass es endlich wieder direkt mit einem Tor geklappt hat“, sagt Malone. Auch den ersten Treffer hatte er mit einem Einwurf eingeleitet. Malones Gabe wird beim FCI als taktisches Mittel genutzt, auch regelmäßig im Training geübt. „Es ist gut, dass wir dadurch zusätzliche Standards bekommen“, sagt der Defensivspieler.

