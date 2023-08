FC Ingolstadt

Ingolstadts Trainer Michael Köllner: „Haben noch viel Arbeit vor uns“

Blieb nach seiner Gala-Vorstellung gegen Halle zuletzt in Münster blass:Foto: Roland GeierBlieb nach seiner Gala-Vorstellung gegen Halle zuletzt in Münster blass:Foto: Roland Geier

Plus Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat nach dem 1:3 in Münster keine Zeit zum Lamentieren. Am Samstag gastiert mit dem 1. FC Saarbrücken einer der Aufstiegsfavoriten.

Von Roland Geier

Nicht nach dem Geschmack von Trainer Michael Köllner verlief die Partie des FC Ingolstadt beim Aufsteiger Preußen Münster, als die Schanzer mit einer 1:3-Niederlage die Heimreise antreten mussten.

„Natürlich war es enttäuschend, dass wir dort nichts mitgenommen haben – obwohl es möglich gewesen wäre. Aber wir haben die Form, die wir gegen Halle gezeigt haben, nicht auf den Platz gebracht“, meint Köllner und ergänzt: „Es hat sich gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben und es uns guttun würde, uns über einen längeren Zyklus auf die nächste Partie vorzubereiten. Wunderdinge kann man von uns in der kurzen Zeit, in der wir zusammen sind, noch nicht erwarten.“

