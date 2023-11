FC Ingolstadt

Köllner fordert eine Reaktion: FC Ingolstadt empfängt Dortmund II

Plus Der FC Ingolstadt will Wiedergutmachung für die 0:4-Niederlage in Bielefeld betreiben. Was der Trainer gegen Borussia Dortmund II von seiner Mannschaft erwartet.

Richtig verdaut hat Michael Köllner die 0:4-Pleite bei Arminia Bielefeld am vorigen Spieltag noch nicht. Zumal der FC Ingolstadt in der 3. Liga als Tabellenzwölfter bereits sechs Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz hat.

„Die Niederlage wird mir ewig in Erinnerung bleiben“, sagt Köllner. Denn die Schanzer hatten die gesamte Woche über vor der Partie einen Tiefschlag nach den anderen verkraften müssen. Mit David Udogu, Mladen Cvjetinovic, David Kopacz und Yannik Deichmann fielen vier Stammspieler aus und nach nur ein paar Minuten verletzte sich auch noch Thomas Rausch. „Doch das soll nicht als Entschuldigung gelten, wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Die langen Bälle der Bielefelder hätte man auch positionsunabhängig verteidigen können, doch da müssen sich alle auf ihre Aufgaben fokussieren“, sagt Köllner. Zudem habe die Intensität gefehlt um die Niederlage zu verhindern.

