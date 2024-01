FC Ingolstadt

26.01.2024

Köllner sieht den FC Ingolstadt in der Außenseiterrolle

Gefordert: Marcel Costly (rechts) und der FC Ingolstadt haben im neuen Jahr erst einen Punkt geholt. Am Samstag gastieren die Schanzer beim 1. FC Saarbrücken. Foto: Roland Geier

Plus Trainer Michael Köllner übt sich vor dem Spiel des FC Ingolstadt beim 1. FC Saarbrücken in Understatement. Wie er seine Einschätzung begründet.

Den Start in die Restsaison der Liga hatte sich der FC Ingolstadt ganz anders vorgestellt. Gerne hätte man den Rückstand auf den Relegationsplatz verkleinert oder zumindest gehalten und Druck auf das Spitzenduo der 3. Liga aufgebaut.

Doch die Realität sieht anders aus. Dem 1:3 in Halle zum Start folgte am Mittwochabend ein ernüchterndes 1:1 gegen Preußen Münster, wodurch der Tabellendritte SSV Ulm nun sechs Punkte Vorsprung aufweist. „Wir sind nicht gestartet, wie wir es wollten, hätten gerne mehr Punkte geholt“, sagt Kapitän Lukas Fröde, der fordert: „Wir dürfen jetzt keine Depression aufkommen lassen.“ Fußball laufe nun mal nicht immer nach Plan. „Wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken, es sind noch genug Punkte zu holen.“

