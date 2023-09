"Können ganz vorne reinstoßen": Der FC Ingolstadt empfängt den SSV Ulm

Der FC Ingolstadt befindet sich nach zwei Siegen in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Nun wartet der formstarke Aufsteiger SSV Ulm. Wie es personell aussieht und was Trainer Michael Köllner erwartet.

Erstmals in einem Pflichtspiel treffen am Samstag (14 Uhr) der FC Ingolstadt und der SSV Ulm 1846 aufeinander. Noch sind die Schanzer daheim ungeschlagen (zwei Siege, ein Unentschieden), nun wartet mit den Ulmern ein starker Aufsteiger, der aktuell den zweiten Tabellenplatz belegt.

„Es wird eine schwere Aufgabe, aber wir freuen uns. Man sieht, dass wir uns entwickeln und die Länderspielpause sowie die Woche danach gut genutzt haben“, sagt FCI-Trainer Michael Köllner vor der Partie.

Ausgangslage

Als im Spiel gegen den TSV 1860 München 45 Minuten gespielt waren und der FC Ingolstadt mit 0:1 im Rückstand lag, belegte er in der Live-Tabelle den 19. Platz. Die Schanzer drehten die Partie, gewannen noch mit 2:1 und ließen vergangene Woche einen 4:1-Erfolg beim SC Freiburg II folgen. Somit gingen sie als Tabellenfünfter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe in den Spieltag, der Rückstand auf den Zweiten SSV Ulm beträgt nur vier Punkte. „Mit einem Erfolg gegen Ulm können wir in der Tabelle ganz vorne reinstoßen“, weiß Köllner.

Personal



„Personell gibt es nur erfreuliche Dinge zu vermelden“, sagt Trainer Michael Köllner , dem gegen den SSV Ulm bis auf die Langzeitverletzten nahezu der komplette Kader zur Verfügung steht. Maximilian Dittgen befindet sich noch in der Reha, Bryang Kayo kann bald das Aufbautraining beginnen. Köllner freut sich über die Breite des Kaders: „Immer mehr Spieler kommen zurück. Das gibt einem Trainer Optionen.“





Gegner



Der SSV Ulm ist überraschend stark in die Saison gestartet und belegt den zweiten Tabellenplatz. Zuletzt gelangen drei Siege hintereinander, unter anderem ein 2:0 bei Waldhof Mannheim . „Die Aufstiegseuphorie hilft natürlich“, sagt Köllner zum Gegner. „Sie haben eine eingespielte und extrem defensivstarke Mannschaft.“ Der FCI-Trainer nennt mit Innenverteidiger Johannes Reichert und Offensivspieler Dennis Chessa , der bereits vier Saisontore erzielt hat, zwei Schlüsselspieler. Mit Torhüter Christian Ortag haben die „Spatzen“ auch einen ehemaligen FCI-Spieler (2013 bis 2017) in ihren Reihen. Dennoch ist Köllner zuversichtlich: „Ich bin guter Dinge, gegen den starken Gegner erfolgreich sein zu können.“





Entwicklung



„Die zwei Siege tun uns gut und haben Selbstvertrauen gegeben“, sagt Köllner über die vergangenen Wochen. Die Entwicklung der Mannschaft sieht er aber längst nicht abgeschlossen. „Wir haben noch eine Menge zu tun und viele Baustellen.“ Insgesamt sieht er sein Team aber auf einem guten Weg. Sonderlob erhalten Torhüter Marius Funk , der einen „Sprung“ gemacht habe und eine gute Saison absolviere, und Jannik Mause, der mit sechs Treffern die Torschützenliste der 3. Liga anführt und zuletzt in Freiburg zweimal traf. „Er spielt eine beeindruckende Saison“, sagt Köllner über den 25-jährigen Angreifer, der vor der Saison von Regionalligist Alemannia Aachen nach Ingolstadt gewechselt ist. „Wir sind froh, dass wir ihn verpflichten konnten“, so Köllner . Mit Pascal Testroet habe Mause zudem einen erfahrenen Stürmer an seiner Seite, der ihm helfe.





Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt M. Funk – Costly, Ml. Cvjetinovic, Malone, Seiffert – Fröde, Keidel – Kopacz, Y. Deichmann – Testroet, Mause.

SSV Ulm Ortag – Gaal, Reichert, Geyer – Allgeier, Brandt, Ahrend, Rösch – Scienza, L. Röser, Chessa.





