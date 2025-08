1:1 gegen Regensburg: Später Schock für den FC Ingolstadt

Im November 2012 hat der FC Ingolstadt zum bislang letzten Mal in einem Ligaspiel das „Donauderby“ gegen den SSV Jahn Regensburg gewonnen. Daran änderte auch das neuerliche Aufeinandertreffen am Samstag nichts. Aufgrund eines späten Gegentreffers in der Nachspielzeit mussten sich die Schanzer am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. „Aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit ist das Ergebnis verdient. Wir waren nicht mehr griffig bei den zweiten Bällen und frisch genug. Teilweise hatten wir nur noch drei Pass-Stationen. Dann verliert man die Kontrolle“, resümierte FCI-Torschütze Max Besuschkow nach der Partie.

Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann bot mit Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yann Sturm und Frederik Christensen vier Neuzugänge auf. Auf den fünften, Dennis Kaygin, musste sie kurzfristig verzichten, da sich dieser beim Aufwärmen eine Blessur zugezogen hatte. Für ihn startete Berkay Ötztürk. Die 9583 Zuschauer im Audi-Sportpark sahen von Beginn an einen deutlich aktiveren FCI. Wie sich in der Vorbereitung bereits angedeutet hatte, agierte die Wittmann-Elf aus einer kompakten Defensive heraus sowie in Offensive hauptsächlich über die Flügel. Der „nominelle“ Außenverteidiger Marcel Costly soll dabei künftig seine Schnelligkeit als Flügelspieler mehr ausspielen und dadurch das Angriffsspiel beleben.

Besuschkow bringt den FC Ingolstadt in Führung

Bereits in der 15. Minute zwang Costly SSV-Keeper Felix Gebhardt zur ersten Parade. Drei Zeigerumdrehungen später musste sich die neue Nummer eins im FCI-Kasten, Markus Ponath, zum ersten Mal auszeichnen. Mit seiner Glanztat nach einem Kopfball von Lucas Hermes hielt er seinem zunächst Team die „Null“ fest. Nach einer halben Stunde fanden die Gäste besser in diese Begegnung. Immer dann, wenn die Defensive der Hausherren aufrückte, versuchte der Jahn sein Glück mit schnellen Umschaltmomenten. Kapital schlug er daraus jedoch nicht. Stattdessen jubelten die Oberbayern: Nach einer Ecke verlängerte Costly den Ball zu Frederik Christensen. Dessen Kopfball prallte an den Pfosten. Besuschkow setzte zweimal nach und traf schließlich zur Führung (35.).

Nach dem Seitenwechsel kam es zu einem Bruch im Ingolstädter Spiel. „Schade, dass wir unser Spiel aus der ersten Halbzeit nicht mehr umgesetzt bekamen. Die ersten 15 Minuten taten richtig weh. Wir waren bei den zweiten Bällen nicht mehr so gut positioniert“, meinte Tainerin Sabrina Wittmann. Der Jahn drückte, während dem FCI keine Befreiung mehr gelang. Phil Beckhoff zog aus 25 Metern ab und verfehlte nur knapp das Gehäuse (55.). Fünf Minuten vor dem Ende war es wieder Ponath, der glänzend parierte. In der sechsminütigen Nachspielzeit versuchten die Schanzer, sich gegen die Offensiv-Wellen der Regensburger zu stemmen. Ein diagonaler Klärungsversuch auf Höhe der Mittellinie von Kapitän Lucas Fröde leitete die letzte Offensivaktion der Gäste ein, welche schließlich zum 1:1-Ausgleich durch Noel Eichinger führte (90.+6). (hör)

FC Ingolstadt: Ponath - Hoppe (46. Deichmann), S. Lorenz, Scholz, Rosenlöcher - Fröde - Costly (88. G. Christensen), Öztürk, Besuschkow, Sturm (68. Carlsen) - F. Christensen (68. Borchers).

Jahn Regensburg: Gebhardt - Wurm, Strauss, Seidel (83. Ziegler) - Stolze (71. Ziegele), Geipl (83. P. Müller), Kühlwetter, Oliveira - Beckhoff (71. Eichinger), Hermes, Forkel (61. Galjen).

Tore: 1:0 Besuschkow (35.), 1:1 Eichinger (90.+6). - Schiedsrichter: Cristian Ballweg (Mannheim). - Zuschauer: 9583.