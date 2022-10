Marcel Costly: Mit Fleiß und harter Arbeit zum Erfolg

Plus Marcel Costly hat nie ein Nachwuchsleistungszentrum besucht und es dennoch zum Profi geschafft. Der Neuzugang des FC Ingolstadt erzählt von den Vorteilen seines Werdegangs, Extraschichten und dem schönsten Tor der Karriere.

„Ziemlich oft“ habe er sich sein Tor bei 1860 München angeschaut, erzählt Marcel Costly. Schließlich war der Treffer zum 1:0 des FC Ingolstadt nicht nur wegweisend für den Sieg, sondern auch „einer der schönsten meiner Karriere, wenn nicht sogar der schönste“.