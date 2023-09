Mause ist nicht zu stoppen: FC Ingolstadt gewinnt in Freiburg mit 4:1

Der Stürmer ist mit zwei Toren und einer Vorlage entscheidend am 4:1-Sieg des FC Ingolstadt beim SC Freiburg II beteiligt. Was Michael Köllner nach dem ersten Auswärtssieg sagt.

Der FC Ingolstadt hat seinen ersten Auswärtssieg in der 3. Liga eingefahren und zeigte sich dabei sehr effektiv. Beim SC Freiburg II gewann das Team von Michael Köllner mit 4:1 und ist nun als Tabellensechster auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe.

Köllner veränderte die Startelf auf drei Positionen. Kapitän Lukas Fröde kehrte nach seiner Rotsperre wieder zurück. Moritz Seiffert startete für Leon Guwara und Felix Keidel für Daouda Beleme. Freiburg II, vergangene Saison Vizemeister der 3. Liga, kam besser in die Partie. Bereits nach fünf Minuten prüfte Mika Baur mit einem Kopfball Ingolstadts Keeper Marius Funk. Der FCI nutzte dann eine Unaufmerksamkeit der Freiburger Defensive zur Führung. Die Breisgauer wollten den Ball aus dem eigenen Sechszehner spielen, als David Kopacz Philip Fahrner den Ball abluchste und Jannik Mause bediente, der nur noch einschieben musste (17.). In der restlichen ersten Halbzeit passierte in den Strafräumen nichts mehr Nennenswertes. Freiburg verteidigte gut, Ingolstadt vermochte keine gefährlichen Chancen zu kreieren.

FC Ingolstadt legt nach

Nach der Pause kam Freiburg besser in Tritt. Nach einem Freistoß von Baur kam Ryan Johansson an den Ball, Funk klärte. Die Schanzer machten dann innerhalb von sechs Minuten alles klar. Nach einer Ecke von Marcel Costly schlief Freiburgs Defensive kollektiv, als Mause völlig unbewacht einköpfen konnte (61.). Nur drei Minuten später stand Mause wieder im Fokus, allerdings als Wegbereiter für das 3:0. Auf dem Weg zum Tor behauptete der Stürmer den Ball gegen den Torhüter und sah im Rückraum Kopacz. Dieses bediente Yannick Deichmann, der zum 0:3 traf. Damit war die Partie entschieden. Doch die Schanzer zeigten sich nun in Spiellaune und legten nach. In der 67. Minute traf der eingewechselte Benjamin Kanuric nach einer Vorlage von Mause zum 4:0. Freiburg gelang noch der Ehrentreffer: Baur zog aus 20 Metern ab, Funk konnte den Ball zur Seite abwehren, doch Johansson köpfte aus kurzer Distanz ein. Freiburg schadete sich noch selbst. Nach einer Schwalbe kassierte Lukas Ambros (79.) die Ampelkarte. Die Schanzer verwalteten schließlich die Führung.

FCI-Trainer Köllner ist zufrieden

Zufrieden zeigte sich Köllner nach dem Spiel: „Wir haben konzentriert und stabil gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir super geschossen. Der Sieg ist verdient. Wir haben in der Länderspielpause sehr gut trainiert. Heute haben wir Freiburg wenig Möglichkeiten gegeben und das Spiel stark kontrolliert.“ Der FCI präsentierte sich bei den wenigen Möglichkeiten abgeklärt vor dem Tor. Freiburg bot dazwischen allerdings wenig in der Defensive an und zeigte offensiv auch kaum Aktionen. Mause erwischte einen sehr guten Tag mit zwei Toren und einer Vorlage. Der Neuzugang von Alemannia Aachen (Regionalliga West) scheint beim FCI nun endgültig angekommen zu sein. Er stockte sein Torkonto auf nun sechs Treffer auf.

SC Freiburg II Jantunen – Fahrner, Bichsel (46. Bouebari (73. Allgaier)), Lungwitz (46. Fallmann), Makengo – Se. Müller – Johansson, Baur, J. Stark, Ambros - Al Ghaddioui (46. Wörner)

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Cvjetinovic, Malone, Seiffert (90. Beleme) – Fröde, Keidel (63. Kanuric) – Kopacz (78. S. Lorenz), Deichmann – Testroet (63. Kügel), Mause (90. Guwara)

Schiedsrichter Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) – Zuschauer 1365 – Tore 0:1 Mause (17.), 0:2 Mause (61.), 0:3 Deichmann (64.), 0:4 Kanuric (67.), 1:4 Johansson (69.) Gelb-Rote Karte Ambros (79./Schwalbe).