FC Ingolstadt

vor 49 Min.

Mit verändertem Gesicht: FC Ingolstadt startet in die Vorbereitung

Plus Der FC Ingolstadt ist mit neun Neuzugängen in die Vorbereitung gestartet. Trainer Michael Köllner kündigt weitere Veränderungen im Kader an. Wechselt Stürmer Patrick Schmidt zum 1. FC Saarbrücken?

Von Benjamin Sigmund

Als der FC Ingolstadt am Mittwochvormittag sein erstes Training absolviert hat, musste sich so mancher Fan erst einmal ein genaues Bild machen. Schließlich waren viele noch unbekannte Gesichter auf dem Rasen zu finden.

Neun Neuzugänge haben die Schanzer bisher unter Vertrag genommen, zahlreiche Profis haben den Verein verlassen. Die Verantwortlichen treiben den angekündigten Umbruch nach der enttäuschenden Vorsaison jedenfalls rigoros voran. Weitere Transfers werden bis zum Saisonstart Anfang August folgen. Spieler werden kommen, andere gehen. So fehlte Patrick Schmidt beim Auftakt. Der Stürmer befindet sich in Verhandlungen mit dem 1. FC Saarbrücken und könnte den FCI zeitnah verlassen. Letztendlich wird es um die Ablösesumme gehen, wie es auch bei den Leistungsträgern Tobias Bech (Aarhus GF) und Visar Musliu (SC Paderborn) der Fall gewesen ist. „Der Verein muss auch den wirtschaftlichen Gedanken im Kopf haben“, sagt Trainer Michael Köllner. „Wir können nicht nur Spieler holen, sondern müssen auch welche abgeben und schauen, was wir für sie bekommen können.“

