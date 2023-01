Mutlos und ohne Struktur: FC Ingolstadt verliert in Bayreuth

Der FC Ingolstadt präsentiert sich nicht wie ein Aufstiegskandidat, unterliegt bei der SpVgg Bayreuth mit 0:1 und verliert auch das dritte Spiel im neuen Jahr. Trainer Rüdiger Rehm kündigt Konsequenzen an.

Der FC Ingolstadt 04 rutscht in der 3. Liga immer tiefer in die Krise. Beim oberfränkischen Kellerkind SpVgg Bayreuth unterlagen die Schanzer mit 0:1. Damit verlor die Mannschaft ihr drittes Spiel in Folge und verliert die Aufstiegsränge immer weiter aus den Augen.

Einen Pflichtsieg und eine sich wehrende Mannschaft hatte FCI-Trainer Rüdiger Rehm versprochen, eine mutlose und enttäuschende Leistung bekam er zu sehen. „Die Jungs haben nicht gut zugehört. Es war zweikampfmäßig einfach zu wenig. Wir wollten uns heute anders präsentieren. Im Fußball muss man aber hart arbeiten. Wir haben jetzt einen Fehlstart hingelegt“, analysierte Rehm.

Der Coach hatte seine Startelf auf drei Positionen umgebaut. Calvin Brackelmann fehlte gelbgesperrt, auf die Bank mussten Maximilian Neuberger und Denis Linsmayer. Dafür begannen Tobias Schröck der nach seiner Verletzung zum ersten Mal seit September in die Startelf zurückkehrte, Visar Musliu und David Kopacz. Die Abwehrdreierkette um Hans Nunoo Sarpei, Schröck und Musliu hatte von Anfang an Probleme mit den langen Diagonalbällen Bayreuths. Bereits in den ersten zehn Minuten kam der Aufsteiger aus der Regionalliga zu ersten Möglichkeiten. Einmal verhinderte Marcel Costly einen Schuss von Markus Ziereis (6. Minute), wenig später ging ein Hackenschuss von Edwin Schwarz nur knapp am Kasten von FCI-Torwart Marius Funk vorbei (8).

FC Ingolstadt geht in Rückstand

Die Gastgeber agierten aggressiver als die Schanzer, die durch Maximilian Dittgen (9./14.) zu zwei Möglichkeiten kamen, die allerdings Torwart Sebastian Kolbe entschärfte. In der 17. Minute durfte Jann George unbedrängt flanken, sodass Ziereis sehenswert am zweiten Pfosten Bayreuth in Führung brachte. Die Schanzer fanden gegen die kampfwilligen Oberfranken keine Mittel. Im ersten Durchgang zückte Schiedsrichter Sven Günther-Waschitzki fünfmal die Gelbe Karte, ausschließlich für Bayreuther. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verfehlte Ziereis´ Kopfball knapp das Gehäuse der Schanzer.

Eine Reaktion blieb der FCI im zweiten Durchgang schuldig. In der Offensive fehlten Struktur, Ideen und Präzision, defensiv wirkten die Spieler nicht entschlossen, Bayreuths Aggressivität wirklich Paroli bieten zu wollen. Rehm versuchte nach rund einer Stunde mit den Einwechslungen von Moussa Doumbouya und Pascal Testroet offensiv noch mal für Belebung zu sorgen. Doch die Wechsel verpufften. In der 68. Minute kam der 19-jährige Defensivakteur David Udogu zu seinem Profi-Debüt. Bayreuth kämpfte und versuchte, das 2:0 nachzulegen. Nico Moos´ Kopfball verfehlte aber das Tor. In der 83. Minute musste Bayreuths Eroll Zejnullahu mit Gelb-Rot vom Platz. Aus der Überzahl versuchte der FCI, Kapital zu schlagen. In der Schlussphase hatten Doumbouya (84.), Testroet (86.) und Musliu (90+4) noch Chancen, allerdings ohne Erfolg.

FC Ingolstadt: Schröck findet kritische Worte

Nach dem Auftritt, der alle Attribute für eine Favoritenrolle auf den Aufstieg vermissen ließ, kündigte Rehm an, dem „einen oder anderen einmal den Kopf zu waschen. Wir sind der FC Ingolstadt und wir wollen Spiele gewinnen.“ Kapitän Tobias Schröck nahm seine Mitspieler in die Pflicht mit Hinblick auf die kommenden Aufgaben: „Wenn wir in unserer Situation noch mal verlieren, ist das schlecht für uns. Da muss sich jeder persönlich hinterfragen. Wir müssen schnell den Schalter wieder umlegen und zu unserem Spiel zurückfinden.“

Kommenden Samstag (14 Uhr) wartet mit Borussia Dortmund II das nächste Kellerkind auf die Oberbayern. Hier muss Rehm wieder in der Defensive umstellen. Sarpei wird ihm gelbgesperrt nicht zur Verfügung stehen.

SpVgg Bayreuth Kolbe – Hemmerich, F. Weber (66. Moos), E. Schwarz, Lippert (79. Götz) – Kirsch, Latteier (88. Stockinger) – Zejnullahu, George (88. Andermatt), Nollenberger – Ziereis (66. Fenninger).

FC Ingolstadt 04 Funk – Musliu, Sarpei (80. Linsmayer), Schröck – Costly, Kopacz (57. Doumbouya), Preißinger (80. Krupa), Franke (68. Udogu) – Bech, Dittgen – Butler (57. Testroet).

Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther (Bremen) – Zuschauer 3328 – Tor 1:0 Ziereis (17.) – Gelb-Rote Karte Zejnullahu (83./Meckern).