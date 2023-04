FC Ingolstadt

18:00 Uhr

Neue Kräfte für den FC Ingolstadt

Plus Der Fußball-Drittligist präsentiert Michael Köllner als Trainer und Ivica Grlic als Sportdirektor. Was sie von ihrer neuen Aufgabe erwarten und was Dietmar Beiersdorfer zu den Verpflichtungen sagt.

Von Roland Geier

Der FC Ingolstadt hat am Gründonnerstag die zwei Vakanten Posten in der sportlichen Führung neu besetzt. Ivica Grlic beerbt als Sportdirektor Malte Metzelder, Michael Köllner tritt als Trainer die Nachfolge Guerino Caprettis an.

Dietmar Beiersdorfer erläuterte bei der Vorstellungspressekonferenz die Personalentscheidungen. Der Geschäftsführer setzt dabei auf geballte Drittligaerfahrung, die ein wichtiger Punkt des Anforderungsprofils gewesen sei. „Es war uns wichtig, für diese schwierige Aufgabe ein Duo zu verpflichten, das nicht nur die Spielklasse kennt, sondern schon eine ähnliche Situation wie diese erlebt hat und eine Mannschaft wieder hochgeführt hat und zudem eine ähnliche Vorstellung von Fußball hat.“ Außerdem spiele für den FCI die Talentförderung eine wichtige Rolle. „Beide haben bei ihren bisherigen Vereinen versucht, junge Spieler zu entwickeln, die dann auf dem Markt gefragt waren und einen Wertzuwachs für den Klub dargestellt haben.“





