Niederlage beim Angstgegner: FC Ingolstadt verliert bei Viktoria Köln mit 0:1

Der FC Ingolstadt verliert erneut bei Viktoria Köln und muss sich nach drei Siegen am Stück wieder geschlagen geben. Bei der 0:1-Pleite agieren die Schanzer offensiv zu harmlos.

Der FC Ingolstadt hat nach drei Siegen hintereinander am Dienstagabend in der 3. Liga wieder eine Niederlage kassiert. Beim 0:1 bei Viktoria Köln entwickelten die Schanzer im Spiel nach vorne insgesamt zu wenig Gefahr und verloren das vierte von fünf Auswärtsspielen in dieser Saison.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht und intensiv gespielt“, sagte FCI-Trainer Michael Köllner nach der Partie bei Magenta Sport. „Köln hat leidenschaftlich verteidigt. Wir hatten einige gute Möglichkeiten und hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Yannick Deichmann sprach von „fehlender Durchschlagskraft“ der zweitbesten Offensive der Liga (17 Treffer), die gerade in der zweiten Halbzeit eklatant war.

Köllner musste ohne Rechtsverteidiger Marcel Costly (Probleme an der Achillessehne) auskommen. Für ihn rückte Felix Keidel in die Startelf. Außerdem verzichtete der FCI-Trainer im Vergleich zum jüngsten 4:0-Erfolg gegen den SSV Ulm mit Pascal Testroet auf einen Angreifer und setzte stattdessen mit Simon Lorenz auf einen Innenverteidiger. Hinten agierten die Schanzer mit einer Dreierkette und wollten damit die negative Serie gegen Viktoria beenden. Von bisher sechs Duellen in der 3. Liga hatten die Kölner fünf für sich entschieden, in der Domstadt alle drei.

FC Ingolstadt geht früh in Rückstand

Die erste Möglichkeit bot sich den Gästen. Jannik Mause ergatterte nach einem zu kurz geratenen Rückpass den Ball und umkurvte Keeper Kevin Rauhut, brachte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht mehr auf das Tor (6.). Kölns Trainer Marcel Jansen hatte Ingolstadts rechte Seite, auf der Costly fehlte, als Achillesferse ausgemacht, und wurde bestätigt. Niklas May kam über die linke Offensivseite durch und passte von der Grundlinie in den Rückraum, wo er Donny Bogicevic fand, der zum 1:0 abschloss (10.). Einen weiteren Treffer des Gastgebers verhinderte Ingolstadts Torhüter Marius Funk, als er einen Schlenzer aus kurzer Distanz von Patrick Koronkiewicz aus dem Eck fischte (22.). Bis dahin war bis auf einen Distanzschuss von Benjamin Kanuric, der über den Querbalken flog, offensiv von den Schanzern nichts zu sehen.

Einmal mehr sollten die langen Einwürfe von Ryan Malone für Unruhe im gegnerischen Strafraum sorgen, was aber diesmal nicht gelang. Dafür kam der FCI nach einer Ecke von Kanuric zu einer Chance, doch Malones Kopfball verfehlte das Gehäuse knapp (28.). Insgesamt waren die Gäste jetzt besser im Spiel. Mause kam im Sechzehner zum Schuss, wurde aber geblockt (37.), Lorenz´ Versuch aus 17 Metern ging am Pfosten vorbei (38.).

FC Ingolstadt fehlt die Durchschlagskraft

In der zweiten Hälfte überließen die Kölner den Ingolstädtern meist den Ball. Zunächst spielten diese sich eine Möglichkeit heraus. Nach einer Flanke von Malone prüfte Deichmann Rauhut (52.). Spielerisch fehlten den Schanzern trotz viel Ballbesitz die Mittel, Standards oder hohe Bälle führten nicht zum Erfolg. Die Kölner, die nun Tabellendritter sind, konzentrierten sich auf die Defensive, konterten nur gelegentlich und brachten die Führung ins Ziel.

Für den FC Ingolstadt geht es am Sonntag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg weiter.

Viktoria Köln Rauhut – Schultz, Lorch, Greger – Koronkiewicz, Russo, Henning, May – Bogicevic (78. Fritz), D. L. Philipp (90.+1 Hong), Marseiler (85. Handle)

FC Ingolstadt 04 Funk – Malone (60. Nduka), S. Lorenz, Cvjetinovic – Deichmann, Keidel (76. Kügel), Fröde (82. Testroet), Seiffert (76. Guwara) – Kopacz, Kanuric – Mause

Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) – Zuschauer 2616 – Tor 1:0 Bogicevic (10.).