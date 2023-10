Niederlage nach wildem Schlagabtausch: FC Ingolstadt unterliegt Regensburg

Der FC Ingolstadt führt gegen Jahn Regensburg zweimal, muss sich am Ende jedoch mit 2:4 geschlagen geben. Michael Köllner kritisiert das Verhalten seiner Mannschaft bei den Gegentoren.

Der FC Ingolstadt hat die erste Heimniederlage der Saison kassiert. Beim 2:4 im Donauderby gegen Jahn Regensburg führten die Schanzer zweimal, mussten sich am Ende aber dennoch geschlagen geben und rutschten auf den 11. Platz der 3. Liga ab.

Trainer Michael Köllner wechselte nach dem 0:1 gegen Viktoria Köln doppelt. Pascal Testroet rückte für Felix Keidel, der auf der Bank saß, in die erste Elf. Außerdem ersetzte Tobias Schröck den gelbgesperrten Ryan Malone. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um das Derby zu gewinnen, und können jeden Gegner schlagen“ hatte Köllner angekündigt.

Den besseren Start erwischten aber die Gäste aus Regensburg, als Agyemang Diawusie über den rechten Flügel vor das Tor flankte. Doch die Hereingabe rauschte ins Nichts. Eine Zeigerumdrehung später wurde er erst von Tobias Schröck kurz vor dem Strafraum abgegrätscht. In der fünften Minute machten die Ingolstädter auf sich aufmerksam, als David Kopacz aus 16 Metern abzog, aber die Kugel knapp am Pfosten vorbeirauschte.

FC Ingolstadt geht in Führung

Die Schanzer lösten sich und kamen besser ins Spiel. Nach einem Konter zwang Kopacz Regensburgs Keeper Felix Gebhard zunächst zu einer Flugeinlage, dann gingen sie in Führung. Nach einem traumhaften Angriff über mehrere Stationen köpfte Yannik Deichmann zum 1:0 ein (21.). Toptorjäger Jannik Mause verpasste knapp das 2:0, als er aus kürzer Distanz über das Tor köpfte. Glück hatten die Hausherren, als Noah Ganaus knapp am Tor vorbei köpfte (33.). Drei Minuten später knallte Dominik Kother die Kugel aus 15 Metern an den Pfosten. Regensburg aber belohnte sich noch vor dem Seitenwechsel mit dem 1:1-Ausgleich, als Ganaus einköpfte (41.).

Auch die zweite Halbzeit begannen beide Teams intensiv. Heftigen Protest der Regensburger gab es, als der Ball im Netz der Schanzer lag, der Linienrichter aber auf Abseits entschieden hatte (47.). Stattdessen ging der FC Ingolstadt wieder in Führung (51.) Testroet spielte den Ball in die Schnittstelle und Mause traf zum 2:1. Regensburg erhöhte nun den Druck und die Schanzer hatten Schwerstarbeit zu verrichten. Der Regensburger Joker Elias Huth erhielt zu viel Platz und köpfte zum 2:2 ein (70.). Auch Ingolstadts Joker Julian Kügel hätte beinahe gestochen, köpfte aber knapp über das Tor.

FC Ingolstadt: Seiffert verursacht Elfmeter

Schließlich ging Regensburg in Führung. In der 78. Minute verursachte Moritz Seiffert übermotiviert einen Strafstoß, den Huth zum 2:3 in den Winkel jagte. Regensburg schwamm in der Nachspielzeit, Belemes Kopfball konnte Gebhardt gerade noch über den Querbalken lenken. Dann die endgültige Entscheidung: FCI-Keeper Marius Funk war mit aufgerückt, Andreas Geipl schnappte sich die Kugel in der eigenen Hälfte und traf ins verlassene Tor der Schanzer zum 2:4-Endstand.

„Wir haben es nicht geschafft, nach unseren Führungen nachzulegen“, sagte Köllner und haderte: „Bei den Gegentoren verteidigen wir sehr schlecht.“

FC Ingolstadt 04 Funk – Deichmann, Cvjetinovic, Schröck, Seiffert (81. Beleme) – Fröde (62. Guwara), S. Lorenz – Kopacz, Kanuric (72. Keidel) – Testroet (72. Kügel), Mause

Jahn Regensburg Gebhardt – Faber, Bittroff, L. Breunig, Saller – Geipl, Eisenhuth (64. E. Huth) – Diawusie (39. Schönfelder), Viet, Kother (85. Hein) – Ganaus (46. Hottmann)

Schiedsrichter Cristian Ballweg (Mannheim) – Zuschauer 6294 – Tore 1:0 Deichmann (21.), 1:1 Ganaus (41.), 2:1 Mause (51.), 2:2 E. Huth (70.), 2:3 E. Huth (78./Foulelfmeter), 2:4 Geipl (90.+4).